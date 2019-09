 Steeds meer ondernemingen kunnen ECM goed gebruiken

Te weinig samenhang tussen de verschillende systemen - Wanneer organisaties snel groeien, groeien ze al even snel uit hun jasje. Zeker wanneer er verschillende systemen en softwarepakketten bestaan waarbij content in uiteenlopende databases terechtkomt.



Maurice Herben is recruiter bij Experis Ciber en is gespecialiseerd in het invullen van Mendix vacatures. Ook hij ziet dat steeds meer ondernemingen onbewust nood hebben aan enterprise content management. Naast zijn rol als recruiter moet hij dan ook vaak als raadgever opereren.



Volgens Herben is de behoefte aan ECM een logisch gevolg van de groei van de onderneming: "Ooit begon men met één enkel systeem, vaak voor een eenvoudige en statische website. Met de digitale golf kwamen er talloze softwarepakketten bij. Zo hadden marketeers, websitebeheerders, verkopers en klantenbeheerders stuk voor stuk hun eigen stukje software. Eigenlijk had men dat proces toen al in de kiem moeten smoren, maar in de plaats daarvan begon iedereen onbesuisd in elkaars vaarwater te peddelen. Toen later ook nog eens webshopsystemen, buitenlandse markten en anderstalige pakketten de intrede deden, was het hek helemaal van de dam. Dan weet u dat u maar beter even een ECM consultant over de vloer laat komen."



Een consistente klantervaring

Volgens Herben hebben steeds meer klanten nood aan consistentie. Toch slaagt niet elke onderneming erin om dat aan te bieden. "Natuurlijk blijft diversificatie noodzakelijk, zeker wanneer u op verschillende markten actief bent of velerlei doelgroepen aanspreekt. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de klantervaring het slachtoffer wordt van uw succes. Door content te centraliseren is het eenvoudiger om de informatie te beheren, waardoor u een krakkemikkige gebruikerservaring voorkomt," legt Herben uit.

Omdat het niet eens zo ingewikkeld hoeft te zijn, geeft hij enkele voorbeelden mee: "Zo kunt u bijvoorbeeld het accountingsysteem en de CRM koppelen met de webshop, waardoor klanten oude facturen en vroegere gegevens kunnen downloaden. Hierdoor krijgen ze niet te maken met een gefragmenteerde informatiestroom waarbij leveringsbonnen per mail worden aangereikt, facturen per post worden toegezonden en bestelformulieren dan weer elektronisch moeten worden gedownload."



Een manier om compliant te zijn

Door middel van ECM is het niet alleen eenvoudiger om wijzigingen gecentraliseerd uit te rollen, maar ook om informatie te raadplegen. Maar vergroot dat dan niet het risico op datalekken? Zeker indien er ook persoonsgegevens in het systeem terug te vinden zijn? Volgens Herben is het tegendeel waar: "ECM-systemen maken het net mogelijk om individuele gebruikersrechten in te stellen. Zo kunnen beheerders zelf kiezen wie welke content al dan niet mag raadplegen. Hierdoor wordt niet alleen de content gecentraliseerd, maar ook het toegangsbeheer. Dat zorgt ervoor dat de achterpoortjes eenvoudiger worden gesloten en dat u datalekken voorkomt. Zeker bij een hoog personeelsverloop, wat bij groeiende ondernemingen absoluut niet ongewoon is, is dat niet onbelangrijk. In feite helpt een ECM-systeem dus net om compliant te zijn en dat zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Alleen al daarom is een ECM-systeem eigenlijk het overwegen waard. Lange tijd waren migratie en centralisatie de twee kernwoorden bij ECM-vendors. Vandaag de dag mogen ze daar ook compliancy aan toevoegen," vat Herben het bondig samen.