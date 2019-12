Uitstelgedrag: energie in de verkeerde dingen Door: John Vrakking Ook weleens moeite om aan iets te beginnen? Kun je jezelf er niet toe zetten? Terwijl je toch uit ervaring weet dat het achteraf meestal wel meevalt? En dat het vaak plezierig is om het maar achter de rug te hebben? Uitstelgedrag… Lees hieronder wat erachter kan zitten en doe er wat aan.



Aspect van gedrag

Als uitstellen voor jou wel een dingetje is, ben je niet alleen: veel mensen hebben er last van. Confronterend soms, want het is gedrag waarin zowel je bewuste als je onbewuste gedachten en (voor-)oordelen zich laten zien. Bij uitstelgedrag is er een drijfveer actief die laat zien dat wat je zegt te willen, niet in overeenstemming is met wat je doet. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?