Waarmee zit jij jezelf in de weg? Door: John Vrakking Vaak gaat je dag voorbij zonder dat je dat in de gaten hebt. Vaak ook heb je aan het eind van de dag dingen gedaan, waarvan je ’s ochtends niet wist dat ze voorbij zouden komen. En te vaak is er dan van je eigen ToDo-lijstje niet veel terecht gekomen… Herken je dat?



Slimmeriken en sloofjes

In dat opzicht heb je in een werkomgeving twee typen mensen. Er zijn er die vaak een beroep moeten doen op anderen, omdat ze zelf te druk zijn of "niet weten hoe dat moet". En daar hoort dan een groep bij die altijd klaar staat voor een ander, of omdat ze wel de antwoorden weten.

Kennelijk hebben ze daar grenzeloos tijd voor en het is een heel sociale werkhouding, maar slim is het niet. Albert Einstein zei daarover "Het verschil tussen domheid en genie is dat het genie zijn grenzen heeft" en dat is wel iets om over na te denken. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?