Waarom je door moet vragen bij ontwikkelingsbehoefte van je medewerker Door: John Vrakking Zo langzamerhand zijn medewerkertevredenheidsonderzoeken wel ingeburgerd. Wettelijk verplicht zijn ze niet, maar medewerkers die tevreden zijn over hun werk, de werkomgeving en de organisatie presteren beter en dragen bij aan het succes van de organisatie. Om die tevredenheid te meten en vervolgens te kunnen verbeteren, wordt dus vaak het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ingezet. Wat kun jij ermee?



"Cursusje doen, dan maar?"

Een MTO is een goede indicator om te meten hoe medewerkers in de organisatie staan als het gaat om tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, loyaliteit. Indirect kun je ook relaties zien met werksfeer, verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit. Indirect, want keiharde verbanden zijn er niet.

Toch ben je bijna verplicht iets te doen met de uitkomst van je MTO: het schept immers verwachtingen als je je medewerkers hun hart laat luchten.

Ook moet je goed nadenken over de follow-up. Als er een ontwikkelingsbehoefte lijkt te bestaan, wel individueel- of teamdoel dient die dan? Waaraan gaat de interventie bijdragen? Er zomaar weer "een cursusje tegenaan gooien" zou wel eens averechts kunnen werken.



