Dynamiek in de groep: het deksel van de pan Door: John Vrakking Het komt voor in bedrijven en organisaties, in de profit- en non-profitsector. Zomaar, op een afdeling op de zaak of in de muziekcommissie van je koor. Maar ook binnen een vakgroep, tussen de partners van een advocatenkantoor en bij medisch specialisten in een maatschap. Waar mensen samenwerken vliegt soms ineens het deksel van de pan. Hoe ga je daarmee om?



Conflict is voorspelbaar

Conflicten; groot en klein en binnen allerlei verbanden: we zijn er zo aan gewend geraakt dat we – vaak met onze neus er bovenop – in de regel niet beseffen dat het een herhalend en dus voorspelbaar patroon is. Zomaar en zonder directe aanleiding immers, kan er een revolte ontstaan waar een groepje zich onder de directie, de afdelingsleider of een bestuur vandaan worstelt. Als een donderslag bij heldere hemel is er revolutie, zit bijna letterlijk het bloed tegen de muur. Dit verschijnsel komt overal voor waar mensen werken: het is de dynamiek van de groep.



