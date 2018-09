Vier vragen voor de juiste besluiten Door: John Vrakking Een ongeschreven managementregel luidt: "besluiten moeten weloverwogen maar snel genomen worden; in de helft van de gevallen zit je er toch naast". Als dat zo zou zijn, is Russische Roulette met 16,7 procent kans op een fatale fout veiliger… Zelf zou ik daarom wat meer zekerheid willen bij belangrijke besluiten, maar ja: moeten kiezen voelt als een verlies van één van de mogelijke opties. Een gedachtegang die zich richt op louter de juiste of foute keuzes kan daardoor veel druk meebrengen. Keuzestress zorgt er dat je niet meer in beweging komt. Toch "weet" je meer dan je denkt. Lees hieronder hoe je tot de juiste besluiten komt.



Een werkdag zit vol vragen

Het gaat de hele dag maar door: zowel zakelijk als privé buitelen keuzemogelijkheden over elkaar heen. Soms gaat het om eenvoudige zaken, op andere momenten hangt er veel van af. En soms is er geen fundament om je besluiten op te bouwen, dan weer is er zoveel informatie dat je juist daardoor geen keuze kunt maken. Druk zorgt voor bevriezing, waardoor je niet meer in beweging komt. Uit angst voor de verkeerde keuze. Kiezen is lastig, zeker als je het gevoel hebt dat je maar één kans hebt om het goed te doen.



