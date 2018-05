Waarom het altijd aan de ander ligt Door: John Vrakking Schrijver, dichter en columnist Erik Jan Harmens heeft, net als ik, een naam die het gevaar van een verkeerde spelling al vanaf de eerste dag in zich draagt. Het gaat bij ons allebei geregeld mis. Maar we gaan er verschillend mee om. Daar waar ik m’n schouders ophaal, maakt Erik Jan er volgens zijn column in Trouw "een gevecht van". En hij verbindt er ook drastische consequenties aan: de opdrachtgever die z’n naam verkeerd spelt, laat ‘ie zitten.



Pennelikkers

Erik Jan Harmens ("Hallo muur") schrijft een wekelijkse column in dagblad Trouw. In die van zaterdag 28 april schrijft hij hoe hij eigenlijk Erikjan had moeten heten, maar dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dat niet toestond (lees het artikel op Blendle). Met dat compromis begon het gedoe al bij zijn vader, schrijft hij. Nu zet hij in diens plaats de strijd voort. Want dat is het geworden: gebeurt het dat Harmens’ naam verkeerd gespeld wordt op een poster of in een programmaboekje, dan blijft hij uit narrigheid thuis. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



