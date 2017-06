De meest effectieve manier om je situatie te veranderen Door: John Vrakking "Werkgever leert niet van burn-out", konden we vorige week lezen. Die conclusie werd getrokken na ruim 500 interviews met werknemers die in de afgelopen vijf jaar een burn-out hadden gehad. Meer dan de helft van hen zag na hun terugkeer op het werk dat alles hetzelfde bleef. Dat moet anders vindt directeur Jan Willem Evers van Zilveren Kruis, dat het onderzoek liet uitvoeren. "Het probleem bij de medewerker oplossen is maar symptoombestrijding."



Mogelijkheden beperkt

Ik snap het punt van Evers wel: als verzekeraar draait hij op voor de schade die stress en burn-out veroorzaken. En dat is een forse kostenpost, is ons de afgelopen jaren meerdere malen voorgerekend. Evers wil dat werkgevers zichzelf ook de vraag te stellen wat ze kunnen doen om stress en burn-out te voorkomen. Een mooi streven; maar geloof van mij: dat is bar weinig. Het onderzoek werd gedaan door Kantar Public, voorheen TNS NIPO, in opdracht van Zilveren Kruis. Het volledige artikel staat hier http://nieuws.zilverenkruis.nl/werknemers/



