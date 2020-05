Het Nieuwe Normaal Door: Pieter Frijters, 03-05-2020, 22:58 uur Opeens is spreken voor de webcam van je laptop of pc het nieuwe normaal. Om te vergaderen, motiveren, verkopen, coachen, solliciteren, mensen op te leiden, of een presentatie te geven.



Dagelijks zie ik dat zelfs geoefende sprekers steken laten vallen zodra ze voor een camera het woord voeren. Er gaat nogal wat fout? En de meest voorkomende ga ik belichten omdat het je presentatie veel aantrekkelijker maakt om naar te kijken. Zodat je boodschap meer impact heeft.



Specialiseren

Wellicht had je al vaker contact met anderen via je webcam via Zoom, Teams, Skype of Hangouts. De ene keer zakelijk en de andere keer privé. Er was amper noodzaak om je hierin te specialiseren. Vandaag ligt dat anders.



Ik signaleer dat veel mensen geen idee hebben hoe ze overkomen. Iedere keer wanneer je communiceert via een camera is dat een kans om wat je zegt er toe te laten doen. Om jezelf te branden en om wat je vertegenwoordigt helder op de kaart te zetten. Helaas ontbreekt vaak overtuigingskracht, impact en vooral verbinding met degene(n) met wie je spreekt.



Presenteren voor de camera is een vak. En iets heel anders dan een presentatie voor echt publiek. Ik ken genoeg presentatie trainers die voor een camera dichtklappen. En ik ken mensen die zichzelf geweldig vinden voor een camera en wiens boodschap meteen daarna weer vergeten wordt.



Anders kijken en spreken

Spreken voor een camera vraagt om een andere manier van kijken, meer ritme en intonatie van je stem, een andere manier van non-verbale ondersteuning en meer mimiek. En het belangrijkste is verbinding met je toehoorders. Want hoe doe je dat.



Een goede spreker weet contact te maken met het publiek door regelmatig de blik langs de aanwezigen te laten gaan. Door lang genoeg te kijken om te zien dat de boodschap indaalt.



Verbinding

Tijdens een camera meeting zie je op je scherm mensen die belangstellend naar je kijken. En dan lijkt het dat je verbinding met ze maakt. Maar doe je dat ook?



Oh ja, iemand heeft je ooit verteld dat je beter in de cameralens kunt kijken. Nou, doe dat liever niet want ‘in’ de lens kijken is hetzelfde als iemand recht ‘in’ de ogen kijken. En dan loop je het risico dat je brein blokkeert en je nauwelijks meer bij informatie komt.



Iemand in de ogen kijken is voor mij hetzelfde als iemand in de neusgaten kijken. Maar de ogen en neus zie je altijd, ook als jij je daar niet op focust. Zo is het ook met een camera. Je kijkt ‘naar’ de camera en dat is anders dan ‘in’ en camera kijken. En in gedachten zie je de camera als de ideale persoon van je doelgroep.



Rond de camera kijken

Het is de bedoeling dat je op dezelfde manier naar de camera kijkt als dat je naar een portret kijkt. Dus liever niet direct ‘in’ het centrum van de lens. Kijk meer rond de camera want dat geeft je gegarandeerd een beter gevoel. Bovendien kom je veel te gespannen over wanneer je ‘in’ de lens kijkt.



Natuurlijk is je toegestaan om nu en dan naar het beeldscherm te kijken als iemand anders aan het woord is. Maar liever vermijd je dat zoveel mogelijk. Want voor die ander is het alsof je naar iets anders kijkt. Verbinding met de ander maak je door naar de camera te kijken. Dat wordt door je kijkers ervaren alsof je echt persoonlijk contact maakt.



Naar het scherm kijken

Als je hiermee aan de slag gaat zal je merken dat je vooral in het begin de neiging hebt om als vanzelf toch weer naar het scherm te kijken. Omdat we moeite hebben om tegen een voorwerp te praten. We willen onze toehoorders of gesprekspartners het liefst zien.



Kijk in hoofdzaak naar de camera in de plaats van naar je scherm en pas dit voortaan toe. Je zult merken dat wat je zegt meer impact heeft. Kijk ook eens hoe anderen dit doen. En je zult zien hoeveel sprekers geen contact met hun toehoorders maken, zonder dat ze zich daar zelf bewust van zijn. Zodra je ervaart dat je elkaar wel aankijkt, door in het gebied van de cameralens te kijken, krijgen gesprekken een heel andere dynamiek.



Training

Wil je snel carrière maken, overkomen als een leider, je ‘ik merk’ branden, makkelijk een baan krijgen, mensen overtuigen of motiveren. Neem dan een voorsprong en leer de skills van het ‘presenteren voor de camera vanuit huis’.



Over de auteur:

Pieter Frijters geeft motivatietrainingen en staat bekend vanwege zijn unieke ''sneltraining'' Spreken in het Openbaar.Daarnaast heeft hij een burnout- depressie- en fobiepraktijk in Waddinxveen (Frijters Mind Tuning). Hij is Nederlands bekendste deskundige op dit gebied. Pieter Frijters is tevens auteur van de boeken: Van fobie naar Vrijheid en Meester over je gedachten. Onlangs verscheen 5 jaar ouder, 10 jaar jonger met bijbehorende website 5-10.nl Laatste weblogs Het Nieuwe Normaal In isolatie Biosphere 3? Lichaamstaal in tijden van het coronavirus Er zijn nog geen reacties.

