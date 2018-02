  DE BV-Nederland loopt hopeloos achter!

Vandaag keek ik naar een interview van Christiana Amanpour van CNN met Jane Fonda. Ik wilde het zien omdat deze actrice (80) een schitterende film maakte met Robert Redford (81) over eenzaamheid en verliefd worden op hoge leeftijd. Kennelijk doen de ‘oudjes’ het nog best!



Het deed me denken aan mijn eigen situatie. Ik ben bijna 71 en ben nog dagelijks bezig met mijn eigen leer- en leefproces en dat van mijn klanten. Ja, ik verzorg nog regelmatig workshops en lezingen over analoge en digitale communicatie, netwerken, timemanagement en de strategische inzet van sociale media. Daarnaast ben ik als ghost writer bezig om klanten te helpen met het schrijven van een boek of web content en geniet van de samenwerking met jongeren. Kortom, ik voel me nuttig en hoop dat nog lang te blijven; tegen de stroom van vooroordelen in!



‘Oud’ is niet seniel Er zijn mensen die al op jonge leeftijd al zijn gestopt met hun individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie terwijl veel ouderen zelfs op zeer hoge leeftijd nog aanschuiven in de collegebanken. Er zijn nog talloze ondernemers en recruiters die denken dat, als je boven de 65 bent, je van de ene op de andere dag seniel bent geworden en de in hun leven opgebouwde ervaringen en verzamelde kennis niets meer waard is. Deze constatering is niet nieuw en leeftijdsdiscriminatie is een hardnekkige realiteit. 45-plussers merken dat al als ze weer eens een nietszeggende afwijzing op een sollicitatie krijgen omdat werkgevers er wel voor uitkijken beschuldigd te worden van discriminatie op basis van de echte reden voor afwijzing. Hardnekkige vooroordelen en de huidige arbeidsvoorwaarden (o.a. ontslagrecht en langdurig doorbetalen ziektegeld) zijn de voedingsbodems waardoor werkloze 55-plussers niet meer aan de bak komen. De economie zit in de lift, de arbeidsmarkt verkrapt maar nog steeds blijft het gebruik maken van de kennis en (levens)ervaring van deze doelgroep achterwege. Het zou hen aan actuele kennis ontbreken; generaliserende onzin die maar al te vaak wordt herhaald maar daarmee nog geen waarheid wordt. Er moet een verandering in het denken komen dat een ‘hoge’ leeftijd niet automatisch seniliteit betekent en dat een bron van enorme werk- en leefervaring waard is om ingezet te worden.



De BV Nederland loopt achter ‘Bejaarde’ acteurs, ondernemers, kunstenaars, wetenschappers, artsen en politici (buiten onze grenzen, want er zit momenteel geen enkele 56-plusser in het kabinet), worden gewaardeerd voor hun belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Hun leeftijd wordt als een plus beschouwt! Het wordt voor de BV Nederland zo langzamerhand eens tijd zich eens achter de oren te krabben en zich af te vragen waarom leeftijdsdiscriminatie voor werkloze 55-plussers nog steeds bestaat. De BV Nederland loopt op dit vlak hopeloos achter. Niet ieder bedrijf heeft IT-ers nodig om te functioneren en niet ieder bedrijf is bezig zijn met Kunstmatige Intelligentie. Er zijn tal van mogelijkheden waar goed gebruik kan worden gemaakt van de beschreven doelgroep. Ideeën nodig? Kijk dan eerst eens naar de film met Robert de Niro (74+) ‘The intern’. Een mooi voorbeeld hoe nuttig een 70-jarige nog kan zijn voor een bedrijf met jonge terriërs. Scholen kunnen tekorten aan docenten in het praktijkonderwijs eenvoudig oplossen, maar dit kabinet denkt nog steeds dat iemand met een academische graad ook een goede praktijkdocent is. Het tegendeel is eerder waar! Start-ups kunnen gebruik maken van de praktijkervaringen van 60+ coaches, uitzendbureaus kunnen veel baat hebben bij het inzetten van 60+ recruiters, ter ondersteuning van jonge onderervaren recruiters, grote werkgevers als UWV kunnen gebruik maken van de kennis van ‘oude’ re-integratie ‘rotten’ omdat zij de belevingswereld van de langdurige 50+ werklozen waarschijnlijk beter invoelen en die vaak een groter netwerk kunnen inzetten dan jonge professionals die aan het begin van hun carrière staan.



Oudere medewerkers kunnen worden ingezet als mentoren van jongeren; op veel werkplekken!



Kortom, kansen genoeg als de kortzichtigheid van de BV Nederland, lees kabinet en ondernemers, aan de kant wordt geschoven.



Google+LinkedInPinterestWhatsAppDeel