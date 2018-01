  Hoe ga je van "superdruk en ik heb niets af" naar rustig werken met focus "het was een leuke dag en de belangrijke dingen zijn klaar"?

De maatschappij gaat steeds sneller, de informatiestromen nemen steeds meer toe. In de trendrede 2018 komt naar voren dat we te veel regels, procedures hebben, die eerder belemmerend dan bevrijdend voor ons werken. Hoe kom je nu van "Ik heb het super druk gehad maar heb niet af" naar "Ik heb rustig, gefocust gewerkt en alle belangrijke dingen afgekregen"?



‘Aan het einde van de dag zie ik dat ik bijna niets afgewerkt heb van mijn to-do-list die ik aan het begin van de dag gemaakt heb. Heel frustrerend!’.



Herken je dat? Het is een voorbeeld van een van de uitspraken die we heel regelmatig horen tijdens de SLiM! workshops en trainingen. Het is een duidelijk signaal, een alarmbel die erop wijst dat je totaal geleefd wordt door ‘de waan van het werk’.



Natuurlijk komt dit thema in verschillende varianten voor, die je ook zal herkennen: 'Soms werk ik een dag thuis, en dat is heerlijk. Ik doe dan in een halve dag net zoveel als op een hele dag op kantoor’. 'Als ik iets zou mogen wensen? Dan zou ik wensen dat ik eens een dag niet gestoord zou worden door collega’s die iets willen en bazen die iets moeten’. ‘Mijn mailbox gooit mijn hele dag in de war. Ik krijg er bijna 100 per dag en die moeten allemaal afgehandeld worden, waardoor ik aan niks belangrijks toekom'.

Het zijn zo maar een paar voorbeelden van klanten, die we regelmatig horen over ‘de waan van dag op het werk’. Ze wijzen op het volledig ontbreken van een goede werkroutine. Je bent niet meer de baas over je eigen werkagenda en doelen, en dus stuurloos.



Dit brengt meerdere risico’s met zich mee. Je werkdoelen niet halen is onbevredigend. Continu ondermaats presteren leidt tot slechte beoordelingenmet alle gevolgen van dien. Maar het ergste is dat je door dit gebrek aan focus en resultaatgerichtheid opgebrand raakt, stress krijgt en vervolgens burn-out.



Natuurlijk wil je dat anders, het moet anders. Je weet ook dat je jezelf voor de gek houdt door te struisvogelen, uitstelgedrag te vertonen en te zeggen het vanzelf wel beter zal worden. Want dat wordt het niet.



En gelukkig kan het anders! Dus: werk aan de winkel, en wel nu!



De oplossingen

Onze deelnemers geven vaak aan, dat dit hele praktische en waardevolle tips zijn: start je dag in ieder geval niet met het beantwoorden van je mail. Doe dit op slechts 2 momenten op de dag in plaats van continu. thuis werken aan belangrijke projecten helpt echt, je bent dan veel productiever. maak op vrijdag(middag), een planning voor de komende week waarin alle echt belangrijke zaken staan. Je zal dan zien dat je een heleboel tijd over houdt voor ad-hoc zaken. plan voor alle cruciale taken 20% extra tijd en gebruik deze niet, dan loop je nooit aan tegen tijdsdruk. start je dag met je meest belangrijke, niet urgente taak die werk zin geeft en die je op middellange termijn heel veel tijd gaat besparen. Bv. coachen van je medewerkers, automatiseren van een proces, efficiënter maken van een vergadering. Neem jouw missie, waarden als uitgangspunt om je werk in te richten qua tijd, opzet en communicatie.



