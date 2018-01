Hoe fix je een verstoorde privé-werk balans? Door: Wout Plevier, 29-01-2018, 11:32 uur Bij veel mensen is de privé-werkbalans verstoord. Ik hoor veel om me heen: "ik heb het te druk", "Bij ons op het werk is het een gekkenhuis", "Ik ben moe" "Ik loop steeds achter de feiten aan". Volgens de cijfers klopt dit: 74% van de NL bevolking geeft aan het systematisch te druk te hebben. Door de winter is ongeveer 84% ook nog een beetje down. Dus hoogste tijd: hoe fix je een verstoorde privé-werkbalans?



‘Ik heb te weinig tijd voor mijn kinderen, en ik ben bang dat ik ze niet op zie groeien’ ‘Mijn partner klaagt af en toe - eerlijk gezegd terecht - dat ik te weinig tijd maak om samen leuke dingen te doen’. ‘Ik ben zo moe, het is gewoon te veel’.



Herken je dat? Het is een voorbeeld van enkele uitspraken die we heel regelmatig horen tijdens SLiM! workshops en trainingen. Het is een duidelijk signaal, een alarmbel die wijst op een verstoorde privé – werkbalans.



Natuurlijk komt dit thema in verschillende varianten voor, die je ook zal herkennen:

‘Ik ben eigenlijk blij als ik ’s avonds of in het weekend alleen thuis ben, dan kan ik ongestoord het werk doen dat door de week niet af komt’.

‘Ik zou niet weten wat ik moet doen als ik een keer niks te doen heb’.

‘Ik mis de goede en intense gesprekken met mijn partner en vrienden die we vroeger zo vaak hadden’.

Een verstoorde privé – werkbalans is bijna een volksziekte. De uitingen zijn natuurlijk overmatig stress of nog erger burn-out verschijnselen. Je hebt het altijd (te) druk, hebt geen tijd voor jezelf, je partner en je gezin. De mensen die het dichtste bij je staan hebben er het meeste last van. En het wordt nog erger als je kinderen het over je hebben als de man of vrouw die in de reclame zit van ‘zondags thuis het vlees snijden’. Dit is het ideale recept voor burn-out, vervreemding van de mensen om je heen, en een stevige relatiecrises.



Natuurlijk wil je dat anders, het moet anders. Je weet ook dat je jezelf voor de gek houdt door te struisvogelen, uitstelgedrag te vertonen en te zeggen dat het vanzelf wel beter zal worden.



Want het wordt niet beter. Waarom? Omdat je als mens zelf in de kern in de toekomst precies hetzelfde bent, hetzelfde denkt, hetzelfde handelt en hetzelfde functioneert... inclusief al je fouten. We zijn dus simpelweg te positief over onze eigen mogelijkheden tot inzetten van een verandering.



Gelukkig kan het ook anders! Dus: werk aan de winkel, en wel nu!



Onze deelnemers hebben vaak veel aan de hele praktische en waardevolle tips. De best gewaardeerde en ook best landende zijn deze:

zorg dat je een heel heldere persoonlijke missie hebt en geef daaromheen je leven vorm.

reset jezelf elke dag. Plan desnoods 3 rust en herstelmomenten in op je werkdag.

bepaal je eigen echt belangrijke doelen in je verschillende levensgebieden en volg deze in ieder geval elke dag op;

plan de dingen die je moet doen aan de hand van een 1-pagina-productiviteitsplanner waardoor je elke dag fris begint met een duidelijke focus.

neem nu, op dit moment, tenminste één besluit over wat je per direct (anders) gaat doen (meer, minder, niet en ondersteun het met redenen die je in gang zetten).

Bijvoorbeeld: maximaal 2 keer per week overwerken of ten minste één maal per week met mijn partner s’ avonds iets leuks gaan doen (op stap, filmpje, uit eten, samen naar de sportschool) fo wat radicaler: ’s avonds gaat er geen laptop of ipad aan "om nog even de laatste dingen weg te werken".



Wil je ook meer tips en inspiratie voor een goede strategie die leidt naar een betere werk – privé balans? Of gewoon eens ècht aan de slag om je privé-werkbalans op orde te brengen en houden?



Kijk dan op www.woutplevier.nl en volg een van onze workshops of online webinars. Je krijgt 100% zeker een veel betere balans en meer grip op jouw leven.



Ps wees vrij ons te bellen, we geven je graag advies wat jij, je team of je organisatie, precies logisch en stapsgewijs hieraan kan doen.



Leef je dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1 talent!



Wout Plevier - W 073 522 5656 - Team SLiM! - www.woutplevier.nl. We helpen je graag.





Over de auteur:

Wout Plevier

Coach, Trainer, Spreker l Persoonlijke Effectiviteit l Teamsucces l Versneld Leren en Lezen

info@woutplevier.nl

W 073 52 2 5656



https://woutplevier.nl

SLiM! Training, inspirerende spreekshows en topcoaching voor meer persoonlijke grip in werk. Inspiratie en DOE trainingen met 100% rendement voor managers, teams en werkende professionals.



