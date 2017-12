  Mis niet de formule die jou ultiem geluk, focus en productiviteit geeft...

Wat is de formule om ècht toegevoegde waarde te leveren aan jezelf en je omgeving? Ontdek in dit artikel wat de formule is en wat dit precies te maken heeft met blijmoedige mensen. Ga dan eens na: ken je iemand die blijmoedig is en wat kun je zelf doen om dit meer te worden? Nederlanders kunnen erg klagen. Dat maakt ons succesvol en... we kunnen nog veel meer bereiken voor onszelf, ons team, onze organisatie als we wat blijmoedigheid toevoegen en de juiste formule voor geluk volgen.



Hoe gaat het met jou? Afgelopen week heb ik weer een aantal keer de SLiM! show gedraaid, een lancering begeleidt, dagvoorzitterschap gedaan en een SLiM! training gedraaid. In mijn werk kom ik veel SLiM! mensen tegen, soms in potentie en soms al goed ontwikkeld.



Wat is een SLiM! mens eigenlijk. Het is iemand die sympathiek, Luisterend, Inlevend en Mpowerend:) is naar zichzelf en anderen. Ik zocht lang naar één woord dat deze lading goed dekt. Ik ontdekte het gisteren toen mijn "oud" buurman zijn leven werd herdacht en gevierd. Hij was het voorbeeld van een SLiM! mens. Tijdens de avond droeg een vriend een verhaal aan hem op. Mijn buurman hield heel veel van lezen en taal. Zij konden uren praten en mijmeren over het ontstaan van woorden en Nederlandse fraseringen. Deze vriend duidde mijn buurman met het woord ‘Blijmoedig‘. Dat woord past super goed bij hem. Ik herinner hem ook precies zo: hij was het klinkende voorbeeld van een ‘blijmoedig mens.



Wat betekent ‘Blijmoedig’ precies?

Het betekent blij en zonder tegenzin. Synoniemen zijn: blij, blij gestemd, dartel, fideel, kwiek, levenslustig, monter,opgeruimd van geest, opgeruimd en blij, uitgelaten, vrolijk, zonnig.



Iets wat veel mensen in Nederland nodig hebben. 51% is in basis negatief gestemd. Tegen deze tijd is dat aantal al gestegen tot rond de 85%. In basis is maar 10% van de Nederlanders ècht zonnig en positief gestemd. Dat kan echt anders en mag ook ècht veranderen.



De formule voor blijmoedig zijn

Mijn SLiM! formule voor blijmoedigheid en een leuk leven. Werk op je nr. 1 talent X

Doe wat je doet met bezieling + passie X

Hanteer de juiste persoonlijke routine en strategie om dit tot leven te wekken X

De juiste mind-set en focus X

Goed omgevingsbewustzijn X

100% joy while doing it! = Heel veel blijmoedigheid en prachtige resultaten.



Dat klinkt simpel en dat is het niet!

Het is ook geen optelsom. Dit is een vermenigvuldiging. Scoor je op alle gebieden 75%, dan scoor je maar 23% op een blijmoedig en SLiM! leven. Niet dat scores belangrijk zijn maar wel om jou eens na te laten denken: hoe doe ik het eigenlijk? Ben ik moedig genoeg om blij en opgeruimd door de wereld te stappen… elke dag opnieuw. Dit is belangrijk, want zoals na elk verlies, word ik me bewust hoe fragiel het leven kan zijn en hoe belangrijk het is om te genieten en dankbaar te zijn voor wat er is.



Blijmoedige mensen veranderen de wereld

Gelukkig kom ik ook veel prachtige mensen tegen. Echte blijmoedige toppers die prachtige dingen realiseren. Die werken vanuit hun kern, hun talent en elke dag tot een feestje maken.



Mens zijn en het beste uit jezelf halen, kan soms best lastig zijn. Leven betekent immers ook dat je soms moeilijke dilemma’s tegenkomt en problemen dient te overwinnen. Dat gaat niet vanzelf en ieder krijgt zijn deel. Als je leeft kom je immers problemen tegen.. Zou dat niet zo zijn, dan zit je of in een goede fase of je bent waarschijnlijk niet meer onder ons.



Ik waardeer mensen die zich dan toch blijmoedig manifesteren. Soms is het de reis die ze maken richting hun doel, soms is het hun levensenergie, soms is het hun energie om de schakel te zijn naar een groter en mooier geheel. Het betekent niet dat ze altijd winnen. Het betekent in mijn perceptie wel dat je 100% geeft en jezelf overwint, ook al vind je het moeilijk en zie je niet altijd direct het resultaat.



Dat is precies wat ik mensen met SLiM! leer: leven vanuit hun persoonlijke kern en overwinningen boeken op zichzelf: gefocust, ontspannen, op hun nr. 1 talent, bezield, volgens hun eigen top routine en op een ‘joyfull way’.



Dus schijn je licht rond en word een inspiratie voor anderen om je heen. Blijmoedige mensen veranderen immers positief de wereld en… deze zelfde wereld heeft blijmoedige mensen ècht nodig!



Mijn blijmoedige mensen waar ik dankbaar voor ben.

Wil je weten wie ik als blijmoedig ervaar? Dat zijn deze kanjers: Hans Schuurmans met zijn team van SkillsTown om hun vrolijkheid en daadkracht.

Mijn SLiM! trainers om hun moed 100% te gaan voor een bezield leven en hun wilskracht om zichzelf helemaal te exploreren. Zelfs al komt het dichtbij en doet het soms pijn. Toch doorgaan… dat getuigt van een SLiM! karakter.Top Marcia Verstegen, Edwin de Graaf, Lucienne de Bie, Mieke Hinfelaar en Thomas Hijl!

Robin van Beek van Vocal Essence om zijn power en vrolijkheid en de prachtige stappen die we zetten bij de inspiratie show SLiM!

Mijn vrouw en kinderen, Carolien, Sanne en Lenne, voor hun openheid en joy die ze elke dag genereren.

Mijn hechte familie: mijn zus Carolien – vallen, leren en toch weer opstaan, Corinne van Acht – verantwoordelijk, levenslustig en betrokken , mijn broer Michiel – zijn talent ontdekkend ook doorziet hij vaak vooraf alle aanwezige patronen, mijn moeder Guus – van lief en beetje minder assertief naar pro actief, mijn stiefvader Fried voor zijn positiviteit, mijn neefjes en nichtjes die allemaal hun talent exploreren en ieder prachtig zijn als persoon, mijn zwagers die ongelofelijke stappen in hun carrière maken en heel toegankelijk blijven.

Mijn vrienden: Jan Keijnemans voor zijn rebelse positiviteit, Jack Donker voor zijn nieuwe ontdekkende leven en liefde, Iwan Marckmann mijn soulmate voor zijn spirit, vitaliteit en levenswijsheid, Daan & Linde Ploegmakers voor hun power te staan voor hun kinderen zelfs al wordt het heel moeilijk, Arie van de Kallen en Mirjam Lavrijsen voor onze spontane ontmoetingen en altijd goede vibe.

En … tenslotte ben ik dankbaar voor alle ontmoetingen met trainers, sprekers en mensen die ik onlangs heb ontmoet tijdens de SLiM! shows: Pauline de Wilde, Pauline van Aken. Ellen Christiannen en het enthousiaste SLiM! publiek.



Het is goed hier even stil bij te staan, want we komen elke dag prachtige mensen tegen. Ik kijk uit naar een toekomstige ontmoeting met jou: dan verbinden we, komen we tot een mooi gesprek, deel ik mijn passie voor muziek en inspireren met jou en creëeren we spontaan een stukje blijmoedigheid. Want…soms verliezen we iemand, zoals mijn buurman, een prachtmens … 100% blijmoedig. Dag Huub, het ga je goed!



Leef je dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1 talent.



Wout