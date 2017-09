Door: Wout Plevier, 25-09-2017, 22:09 uur Wat zijn de vier bronnen van energie en de vier elementen van energieloos leven en werken? Wat is de invloed van een laag humeur op bezieling en daarmee ook op productiviteit? In dit artikel ontdek je hoe je energiek en met bruis kunt leven en werken. Door juist aan de slag te gaan met bezieling. Ga ervoor. U bent het waard.



De mate van bezieling hangt samen met het aanwezig zijn van vier energiebronnen.







1 passend werk hebben



2 leren en zich kunnen ontwikkelen op het werk



3 een positieve balans tussen 'investeringen' en 'opbrengsten', ofwel, tussen wat je er instopt en wat je er voor terug krijgt



4 afwisselend werk hebben.







Tegenover die energiebronnen staan verschillende stressoren.

emotionele dissonantie (zich anders moeten uiten dan men zich voelt) een verstoorde werk-privé balans hoge werkdruk emotionele belasting



Een leeg energievat leidt naar slecht humeur. leidt naar lage productiviteit

Overigens als u stress ervaart en deze is negatief en te lang aanwezig, dan raakt uw energievat steeds leger. Als de stress vervolgens aanhoudt, wordt deze energie ook niet aangevuld. Bezieling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de aanwezigheid van de energiebronnen en burn-out, doordat u de stressoren meer ruimte geeft dan de energiebronnen. Vaak raakt u dan overladen, doordat u vervolgens ook nog eens verkeerd focust, vaak emotioneel "hyperventileert" en verwachtingen en intenties niet uitkomen, zoals u vooraf had gedacht.







Geld en arbeidsvoorwaarden niet in dit lijstje

Het valt u wellicht op dat geld of arbeidsvoorwaarden niet op het lijstje staan! Dat komt omdat salaris en bijbehorende zaken een zogenaamde 'hygiëne' factor is. Dat wil zeggen, deze zaken op zich veroorzaken op het werk geen stress of bezieling (maar het kan natuurlijk wel zijn dat onvoldoende arbeidsvoorwaarden in de privé-situatie doorspelen).







De factoren die bezieling geven zijn nagenoeg gelijk aan de principes die motivatie bepalen, volgens Dan Pink in zijn baanbrekende boek Drive. Dit plaatje maakt nog eens duidelijk dat persoonlijke kracht en hulpbronnen leiden tot veel beschikbare energie, en zo tot bezieling en uiteindelijk tot een positief resultaat. Net zoals een gebrek aan persoonlijke kracht en hulpbronnen leidt tot het opslurpen van energie, het risico van burnout en dus een negatief resultaat.







Wat is bezieling eigenlijk? Bekijk dit korte inspirerende filmpje van 1,5 minuut.









Leegte ervaren onder antwoord



We ervaren dus vaak leegte zonder dat we echt in staat zijn een antwoord te vinden. We proberen van alles uit om te ontsnappen uit die situatie. We negeren, houden vol tegen beter weten in, sublimeren, onderdrukken, zitten bij de pakken neer, zijn slachtoffer van de omstandigheden, worden gefrustreerd en kwaad, forceren, hebben verdriet, worden depressief of ziek, balen, en geven anderen en de wereld de schuld.





Tegelijkertijd zoeken we naar passie, vervulling, voldoening, bestemming, en een levensdoel. Het is in essentie allemaal een bewust of zelfs onbewust verlangen naar de essentie, en dat is bezieling.







Wat is jouw persoonlijke bezieling?



Bezieling is persoonlijk, ieder heeft zijn eigen blauwdruk voor wat hij of zij wenst te ervaren. Ontdekken wat uw innerlijke motivatie is, is de grootste stap maar tegelijk ook de moeilijkste stap. U moet uit uw comfortzone durven te komen. Want aan de rand van uw comfortzone begint het echte leven. Daarna wordt het eenvoudig omdat u steeds meer gaat handelen in lijn met uw innerlijke motivatie.







En als u handelt in lijn met wat u bezielt, gaan uw dagelijkse ervaringen u helpen, omdat u meer en meer voldoening en succes ervaart. Het leven wordt weer 'kinderlijk eenvoudig' en het enthousiasme geeft u weer de energie die u nodig hebt om het onmogelijke mogelijk te maken.







Hoe groots of eenvoudig het ook is, bezieling is voor ieder mens van groot belang voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Immers, bezieling is de innerlijke drijfveer die het leven waarde en glans geeft.







Ook u floreert beter als u aandacht besteedt aan zingeving en bezieling. Waarom werkt u eigenlijk? Is het alleen voor geld, of is er meer? Heeft uw werk zin en vind u het leuk of voelt het vooral als sleur? Werkt u om te leven of leeft u om te werken? Worden uw keuzes gestuurd door beperkende overtuigingen of zijn het verruimende of versterkende overtuigingen? Volgt u uw diepste verlangen of wordt u geremd door angst? Zomaar een paar vragen, die als u ze eerlijk beantwoord veel zeggen over de wijze waarop u uw leven inricht.



Wilt u overigens een keer echt bezield worden? Ik ben samen met Robin van Beek via onze SLiM! show te boeken. Robin coacht mensen als Armin van Buuren, Mr. Probz - als vocal coach. Samen leveren we een entertrainment, een bron van inspiratie met een mooie boodschap.



Succes deze week met activeren van uw bezieling. U heeft elke dag de kans er iets prachtigs van te maken.



Over de auteur:

Wout Plevier

Coach, Trainer, Spreker l Persoonlijke Effectiviteit l Teamsucces l Versneld Leren en Lezen

info@woutplevier.nl

W 073 52 2 5656



https://woutplevier.nl

SLiM! Training, Coaching en Producten voor meer persoonlijke grip in werk. Inspirerende trainingen, Coaching en spreekshows over Persoonlijke Effectiviteit, met 100% rendement voor managers, teams en werkende professionals.



Download hier "Bezieling" uit SLiM!: het interactieve prachtige boek voor meer succes, focus, meer plezier en de juiste balans.

