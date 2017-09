  Hoe krijgt u superfocus. . . en alle belangrijke dingen ècht gedaan?

SLiM! Training Het grootste deel van ons gedrag is automatisch. We reageren onbewust op impulsen in en buiten onszelf. Heel vaak zijn we daardoor niet present. We missen super focus. In dit artikel: hoe opereert u meer vanuit rust en ontwikkelt u uw focus? Ik geef u 4 tips, die u zeker 67% tijd besparen. Waarom? Omdat u uw zaken dan veel sneller voor elkaar krijgt en meer tijd krijgt voor ontspanning, inspiratie, leren, lezen, uw hobbies, uw gezin en andere belangrijke dingen. Het lijkt namelijk soms alsof we elke vorm van invloed op eigen tijd, denken en handelen kwijt zijn.



Lijkt, want natuurlijk kunnen we de invloed op ons eigen gedrag en denken vergroten. De basis is dat u snapt hoe u de leiding weer terugneemt over uw controlekamer.



Dat vraagt focus, en iedereen heeft geregeld moeite met focussen, waardoor de aandacht afdwaalt naar eerst ogenschijnlijk belangrijke zaken die later toch onbelangrijk bleken te zijn.



Er zijn hele hordes mensen die hun werkdagen afsluiten met: ‘Wat was het druk, maar wat heb ik nu eigenlijk allemaal gedaan? Ik ben niet eens toegekomen aan de belangrijke zaken.’ Super focus aan betekent òf bewust beslissen òf in de juiste flow handelen! Dit betekent dat ze die dag te weinig bewust beslissingen hebben genomen. Beslissingen over zaken die echt belangrijk zijn en die zorgen voor de juiste focus. Beslissingen bepalen echter uw toekomst. Het zijn de beslissingen waar u op focust, de beslissingen welke betekenis u daaraan meegeeft en de beslissingen wat u concreet besluit te doen, die bepalen waar u uitkomt.



Lastig?

Dat dit lastig is, komt doordat het brein te maken heeft met twee tegengestelde modi, die continu met elkaar concurreren: het dwalende brein en het gefocuste brein. De modus van het dwalende brein zorgt ervoor dat de focus vervliegt en overgaat in een continue stroom van overvloeiende gedachten.



Het maakt dat u minder present bent. Het is een soort rusttoestand van uw brein, waar u onbewust in schiet op het moment dat u niet echt een doelmatige taak te doen hebt. Het zorgt er ook voor dat u tijd krijgt om op te laden en uit te rusten. Daarom werken powernapjes zo goed: u laadt dan even bewust in deze staat op. De modus van het gefocuste brein leidt tot een focus op het afmaken van één ding tegelijk, waarbij u juist niet afdwaalt. Het wordt geactiveerd door uzelf inspirerende doelen en vragen te stellen en deze op te delen in haalbare kleine stapjes. U komt hierdoor steeds meer in de super focus stand.



De vier tips voor super focus Neem in uw dag minimaal 3 momenten om rust in te plannen, zodat u uw focus kunt herstellen. Skip daarbij het multitasken en focus op 1 (mini-)taak doen en afmaken. Singletasken is het credo!

Beslis en wek 100% engagement met uw doel op. Zorg dat uw doel al snel tot de eerste resultaten kan leiden. Affirmaties aan het begin en einde van de dag helpen. Maar het is ook een fysiek activiteit. Iemand die 100% power opwekt om ervoor te gaan, bereikt vaak ook zijn doel. Slechts weinigen voelen met regelmaat hoe 100% betrokkenheid aanvoelt. Dit is een onbeschrijfelijk gevoel. U bruist van de energie en start uw dag ermee, vervult uw dag ermee en eindigt voldaan. Lukt dit altijd? Natuurlijk niet. U heeft ook wel eens een lagere emotie en een lager humeur. U krijgt echter de vrijheid in denken om zelf praktisch bij te sturen als het een keer tegenzit.

Creëer een omgeving van plezier bij de dingen waar u op wilt focussen. Kortom, een mens die èn plezier krijgt, èn een omgeving die hem positief daarin empowert, èn zijn talent daarbij mag gebruiken, heeft nagenoeg geen discipline nodig om in gang te komen en blijven.

DOE super focus. Dit betekent letterlijk: DOE de juiste dingen die u dichter bij uw doel brengen. Skip alles wat u daarbij kan afleiden. Verplaats leuke afleidende dingen naar een specifiek moment, waarin u daar wel 100% op mag focussen! Zet eventueel een timer om binnen een bepaalde tijd een specifieke taak af te krijgen. Deel een grote taak op in kleine babystapjes. Beloon uzelf na succes voor uw inspanning.

Door dit toe te passen traint u uw focus spier. U wordt er elke dag beter in. Zet hem op en wilt u zich verder ontwikkelen?

Dan zijn de FridayBiytes iets voor u. Korte filmpjes van 1,5 minuut vol inspiratie en een leerzame les die u productiever maakt. U vindt ze op mijn website.



Ps in oktober/ november start de SLiM! training die deelnemers dit soort praktische dingen leert: U wordt stressvrij, persoonlijk krachtig, leert gefocust te werken op uw talent en met veel meer plezier en bezieling. Resultaat? U wordt 100% fit, gefocust, en stressvrij. U activeert uw nr. 1 talent en leert te werken en leven met veel meer plezier.



Als u dit interessant vindt. Laat dan hier uw gegevens achter,>> dan krijgt u als eerste bericht, dat de training open gaat voor inschrijving. We hebben namelijk maar 20 plekken.