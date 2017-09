  Gaat u op klanten zitten wachten of komt u in actie?

Content marketing heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een hype. Reclame zou zo dood zijn als een pier. Zonder content marketing zou u geen bestaansrecht meer hebben.



Is content marketing nou écht de heilige graal van de marketing en verkoop en doen oude tactieken er niet meer toe? Of ligt de zaak toch wat anders?



Laat ik er duidelijk over zijn: content marketing is een prima manier om met nieuwe klanten in contact te komen en bestaande klanten aan uw bedrijf te binden. Ik weet dit uit eigen ervaring omdat ik al sinds 2001 druk bezig ben met content marketing. Het werkt. Dat was het goede nieuws. Er is helaas ook minder goed nieuws.



Vele honden vechten om dezelfde kluif

In die beginperiode groeide mijn database met e-mailadressen als kool. Binnen een paar jaar had ik enkele duizenden volgers verzameld en na een jaar of vijf bevatte mijn database meer dan 11.000 adressen. En toen…? Was de groei er uit. Ik zit al jaren ongeveer op hetzelfde aantal.



Er is nog een andere vervelende ontwikkeling: de openingspercentages van de wekelijkse e-mail met gratis verkooptips hobbellen elk jaar verder achteruit. Niet alleen bij mij, maar bij iedereen. Dit heeft naar mijn smaak twee oorzaken: Er is veel meer concurrentie, ‘iedereen’ is er mee bezig.

Sociale media. Die slokken een flink deel van de aandacht op. Dat laatste is natuurlijk wel een beetje paradoxaal want sociale media zijn bij uitstek geschikt om de aandacht op uw waardevolle content te vestigen. Toch valt dat in de praktijk tegen. Ik zie relatief weinig verkeer op mijn website via sociale media ondanks het feit dat ik vrijwel dagelijks iets publiceer op meerdere netwerken.



Uit de statistieken maak ik op dat men die ‘posts’ wel bekijkt, maar vaak toch niet doorklikt of deelt met anderen. Voor mij is Google nog steeds een van de belangrijkste bronnen.



Saillant detail: reclame via sociale media, denk aan Facebook, werken vaak wel weer prima! Dus kunt u bijvoorbeeld reclame maken voor uw content. :-)



Gelukkig zijn er nog steeds prima kansen

Wellicht valt het aantal bezoekers op uw site een beetje tegen, maar misschien is dat ook niet zo’n ramp. Ik herinner me nog dat ik een pagina met spreuken op mijn site had. Het was de best bezochte pagina van de website met grote bezoekersaantallen. Deze pagina leverde echter geen cent op. Mensen keken blijkbaar naar de spreuken en zapten vervolgens weer weg.



Waar het om draait is dat u aantrekkelijk bent voor een selecte groep prospects. Het zijn vaak de types die langer op uw site rondhangen. Die kans moet u dus grijpen en ze een wortel voor de neus hangen.



Tip. Maak eens een profiel van de mensen die u graag op uw site wilt hebben: beschrijf wie ze zijn en wat ze doen. Doe alsof u direct tegen ze praat. Het maakt u content aantrekkelijker voor deze mensen. Men spreekt in dit verband van buyer persona's.



Sappige wortels

White papers, webinars en cases zijn bijvoorbeeld lekker sappige wortels. U geeft deze wortels gratis weg in ruil voor gegevens van de bezoeker. Vervolgens bekijkt u of het een potentiële prospect is.



Indien het antwoord ‘ja’ is, dan kunt u contact zoeken. Dat is uiteraard mogelijk via e-mail en nieuwe aanbiedingen voor waardevolle content, maar u kunt ook weer heel ouderwets de telefoon pakken en een gesprek aanknopen. U mag dit doen, mits u dat aangeeft op het formulier waarop de prospect de content aanvraagt.



Op die manier heeft u het koude acquisitiegesprek een beetje opgewarmd en is de kans op een zinvolle dialoog flink toegenomen. Enkele tips: Met deze blog is uiteraard lang niet alles gezegd over dit onderwerp. Wij organiseren binnenkort de workshop 'Acquireren met een digitaal steuntje in de rug'. De deelnemers ontvangen een berg aan praktische tips en adviezen. Vraag wat voor de prospect de aanleiding was om de content te downloaden (of uw webinar te bezoeken). Wat vond hij interessant en waarom?



Haak in op de mogelijke problemen waarvoor u een oplossing hebt.



Doe het rustig aan. Stel iemand download een White paper van uw website. Dan is het onhandig om deze persoon nog dezelfde dag te benaderen. Wacht enkele dagen en bel dan.