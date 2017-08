Van gekibbel, tijdverlies, ego-gedrag naar teamsucces. Hoe doe je dit SLiM! ? Door: Wout Plevier, 01-08-2017, 13:25 uur Heerlijk vakantie! Dat geeft het brein tijd om te mijmeren. En in deze mijmertijd kom je tot de beste inzichten. Als je als manager je team de komende periode heel goed wilt ontwikkelen richting teamsucces, lees dan ons SLiM! stappenplan voor Teamsucces door. Je voorkomt gekibbel, naast elkaar heen praten, ego-gedrag, slechte samenwerking en... gaat naar Teamsucces!



Als SLiM! trainer kom ik geregeld binnen bij bedrijven die een bepaalde verandering doorgevoerd willen zien. Vrijwel elke organisatie wil teamsucces vergroten en komen tot betere resultaten.



Men wil dat de organisatie klantgerichter wordt of meer salesgericht gaat opereren, dat medewerkers ondernemers worden...



Mooie visies, knappe strategien, een helder doel en toch mislukt 93% van dit soort veranderingen. Leer wat de meest gemaakte fouten zijn en hoe u dit stapsgewijs kunt oplossen.

In meeste gevallen gaat een veranderingstraject fout, omdat men de cultuur van een organisatie niet meeneemt. Cultuur is een optelsom van alle elementen die de sfeer van een organisatie bepalen: symboliek, waarden en normen, uitingsvormen, huisstijl, sfeer, concrete gedragingen. Dit is veelomvattend. We maken het daarom iets simpeler. Cultuur van de organisatie begint concreet bij de gedragingen die een individu laat zien. Meestal heeft een organisatie wel een visie en strategie. Het probleem is dat men dit niet in gedrag laat zien aan elkaar.. Men zegt het wel maar doet het niet. Dit is heel menselijk. Je brein zal immers altijd de weg van de minste weerstand nemen. Geregeld is het bovendien de visie en strategie van een enkele leidinggevende. Vertrekt deze, dan vertrekt vaak ook de visie en strategie. Ook begint de leiding van een bedrijf vaak met herindelen van het bedrijf en (her)opleiding van het personeel. Onder het mom; deel de processen anders in en de mensen volgen wel. Vaak weet men niet eens het nulpunt. Waar staat men nu? Waar wil men precies naar toe? Beschikken de medewerkers over de juiste competenties en motivatie? Als een medewerker niet zelfbewust is dat hij kan/ wil en moet veranderen, dan gebeurt er niets. Dan blijft de visie en strategie steken bij de leiding. Meestal vraagt men zich dan af: "waarom doen de medewerkers niet wat we willen?". Vaak wil de leiding van een bedrijf ook te veel in een keer. Daardoor vervliegt vaak de focus: men wil innoveren, maar ook operationele excellentie nastreven en eigenlijk staat ook de klant centraal. Dit is nobel maar mislukt in veel gevallen. Het is beter om de nadruk op één hoofddoel te richten en daar een chronologisch stappenplan voor op te stellen. Zet dan gericht stapjes tot het doel bereikt is en ga dan naar het volgende doel. Vaak wil men te snel. Men wil in een of 2 jaar de boel op orde hebben. Mooi plan, maar vaak onrealistisch. Zeker als je bedenkt dat de gemiddelde reorganisatie 6-7 jaar in beslag neemt. Snel kan wel, als iedereen de schouders voor 100% er onder zet en alle neuzen precies dezelfde kant op staan. Daarom een concreet stappenplan. het is zeker nog niet compleet maar biedt wel goede informatie om te overwegen of je ergens al kunt winnen. Tussen elke fase zit een go - no go moment. Je mag pas door naar de volgende fase als de vorige fase 100% is afgedekt.



De binnenkant op orde Definieer de visie en strategie. Uw taak - Visionair

Bepaal wat je nastreeft: Productinnovatie, Operationele Excellentie of Klant Centraal.

Pols je plannen met je medewerkers op haalbaarheid en realisme. Betrek hen bij het proces en maak hen gemotiveerd. Inspireer hen om aan te sluiten bij de nieuwe visie. Geef hen een visie waar jullie gezamenlijk trots op kunnen zijn. Empower het team om te gaan voor teamsucces. Communiceer duidelijk het belang voor de organisatie en welk traject je wilt ingaan. Meet en pas aan Voer eventueel online een cultuurscan bij je medewerkers uit op 9 pijlers: Doel/ Visie en Werkwijze MT, Taken en Bevoegdheden, Vakkennis, Leiderschapsvorm, Beslis- Overlegstructuren, Mate van Autonomie, Attitude, Samenwerking Team, Sociale Sfeer.

Verwerk deze feedback in je visie en strategie en bepaal dan pas de stappen die je echt wilt gaan nemen. Bijvoorbeeld:Voer planningsgesprekken met je medewerkers om te bepalen hoe hun ontwikkeling er dan uit dient te zien met het oog op deze visie. Wat doen ze goed en wat kan beter? Je taak - Mentor! Starten met coachen vanuit het toekomstige beeld Bepaal het opleidings- en coachingsplan en start met coachen op individuele ontwikkelpunten.

Eventueel kun je ook starten met trainingen en opleidingen maar doe dit enkel als er noodzaak voor is. Gedragsafspraken maken en navolgen Maak dan gedragsafspraken voor samenwerken en optimaliseer je communicatiemomenten met je team. Resultaat open communicatie - helderheid. Uw taak - Teambouwer/ leider!

Controleer vervolgens de gemaakte afspraken op individueel- , team- en organisatieniveau en verbeter de efficiency van samenwerking. Besteed aandacht aan time- en projectmanagement. Spreek mensen aan op gemaakte afspraken (ook bij niet nakomen ervan) en deel dit met het team. Pas mogelijk je processtructuur aan. Je taak - Procescontroleur en Coördinator.

Laat dan gezamenlijk dit nieuwe gedrag naar buiten zien en communiceer dit ook met uw klanten. Richt je dan pas op verhoging van effectiviteit en optimaliseren van de resultaten. Je taak - Bestuurder - Producent. Doorontwikkelen en Monitoren Mogelijk zet je nog door richting innovatie - jouw rol is dan Bemiddelaar/ Netwerker en Innovator.

Meet tussentijd het resultaat en stuur bij waar nodig.

Ten slotte: vier elke keer dat je succes boekt samen het behaalde resultaat. Empoweren van je team lijkt simpel. Wellicht is het dit ook! Het draait uiteindelijk om levelen van verwachtingen en met iedereen open de dialoog blijven aangaan om de gewenste verandering te krijgen. De excel-sheet met punten en KPI's zijn er. Gebruik het in je achterhoofd om te bepalen wat je wilt bereiken. Ga met je medewerkers vooral de dialoog aan en laat hen zien hoe jullie smaken succesvol kunnen zijn. Dat leidt in veel gevallen tot leuke gesprekken en veel beter resultaat.

Over de auteur:

Wout Plevier

Coach, Trainer, Spreker l Persoonlijke Effectiviteit l Teamsucces l Versneld Leren en Lezen

info@woutplevier.nl

W 073 52 2 5656



https://woutplevier.nl

SLiM! Training, Coaching en Producten voor meer persoonlijke grip in werk. Inspirerende trainingen, Coaching en spreekshows over Persoonlijke Effectiviteit, met 100% rendement voor managers, teams en werkende professionals.



