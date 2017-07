  Zeven veel gemaakte blunders in offertes

Het verkoopgesprek verliep voorspoedig. Er was een stevige klik tussen de verkoper en de klant. Dus sprak de verkoper met de klant af om alles op papier te zetten. De verkoper liet er geen gras over groeien. Hij maakte nog dezelfde dag een offerte. Alles leek in kannen en kruiken. Of toch niet?

U vindt in dit artikel 7 veel gemaakte fouten in offertes met praktische verbetertips...



1. Eerst de voorwaarden vermelden.

Geloof het of niet, maar er zijn nog bosjes bedrijven die een offerte beginnen met hun leveringsvoorwaarden. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want je moet die onnozele klant stevig inpeperen waar hij zich aan moet houden en wat de juridische consequenties zijn als hij van het rechte pad afwijkt.



Tip. Voorwaarden zijn uiteraard belangrijk. Maar begin er alsjeblieft niet mee! Noem op het akkoordblad van de offerte slechts de belangrijkste voorwaarden en verwijs op die plek naar uw algemene voorwaarden en voeg die als aparte bijlage toe.



Tip. Deponeer uw leveringsvoorwaarden bij de kamer van koophandel (ook dan bent u verplicht uw voorwaarden bij de offerte te voegen).



2. Een tenenkrommend 'ik-verhaal’ vertellen

Veel bedrijven vinden hun klanten kennelijk niet belangrijk. Ze stralen liever zelf in het middelpunt van de belangstelling. Daarom begint men elke nieuwe alinea met de eigen bedrijfsnaam en ‘wij …’.



De klant moet geen kapsones hebben. Dus vertellen ze uitgebreid over zichzelf en waarom de klant zaken met hen moet doen.



Tip. Schrijf naar de klant toe. De vuistregel is: gemiddeld 2 x zoveel 'u' als 'ik' of 'wij' (of synoniemen daarvan). Stop het ‘ik-verhaal’ in een aparte bijlage. Leuk om te lezen, maar zeker geen noodzaak.



3. Niet ingaan op de doelstellingen van de klant

Waarom zou men ook? De eigen doelstellingen zijn uiteraard veel belangrijker. De klant hoeft alleen maar zijn handtekening te zetten.



Tip. Noteer welke resultaten de klant met uw product of dienst wenst te behalen. En laat zien hoe dat werkt.



4. De wensen van de klant negeren

De klant heeft dan wel gezegd 'ik wil dit en ik wil dat’. Maar dat is natuurlijk geneuzel. Ze begrijpen het gewoon niet zo goed. De leverancier is de expert en weet wat goed is voor de klant.



Tip. Stel de klantvraag centraal. Begin er mee! Wat is de aanleiding? Het probleem? De negatieve gevolgen van het probleem? En dan de voorgestelde oplossing met de bijbehorende voordelen voor de klant.



5. Heel veel kenmerken opsommen

Tijdens de laatste productintroductie stoeide men samen eindeloos over de kenmerken en voordelen van de fantastische producten (of diensten) in het assortiment. De verkoper citeert enthousiast uit de gelikte folder. Dan weet de klant tenminste precies wat hij krijgt.



Tip. Noteer alleen door de klant gewenste voordelen en resultaten. U kunt eventuele kenmerken en specificaties opnemen in een aparte bijlage.



6. Een standaardofferte maken

Tja… maatwerkoffertes, pfff!? Zucht. Dat is ontzettend veel werk. Het past bovendien niet in het drukke schema. Tijd is tenslotte geld. Trouwens het is toch allemaal één pot nat. Dus snel eventjes naam en adresgegevens boven de standaardofferte knallen en weg met die zooi. De klant moet zich gewoon naar onze wensen voegen en verder niet zeuren.



Tip. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarin een standaardofferte mogelijk is, bijvoorbeeld bij standaardproducten of -diensten. Of eenvoudige producten/diensten. Of herhalingsaankopen van bekende producten/diensten.



Maar zodra er maatwerk aan te pas komt, is dus ook de offerte niet meer standaard! Een variant is semi maatwerk. Daarin gebruikt u invoervelden om de offerte persoonlijk te maken.



7. Niets vertellen over de resultaten

Dat een product of dienst werkt is uiteraard vanzelfsprekend. Het is een ABC-tje. Dus vertellen wij niet wat de klant er mee opschiet. Het is bovendien riskant, want voordat je het weet heb je een rechtszaak aan je broek als onverhoopt blijkt dat de talloze beloften loos blijken te zijn.



Tip. Beloof minder en doe meer! Zie ook punt 4.



