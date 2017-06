  6 tips waardoor u geen tijd meer verliest en gestrest doorploeterd.

Geinspireerd door de boeken 4 hour workout, 4 hour workweek en de laatste bestseller van Tim Ferris geef ik de 6 korte adviezen die u 100% productiever maken. u hoeft geen Master time management te worden. Pas deze tips direct in uw routine toe! U wint door te focussen op deze 20% belangrijke routines direct 80% tijd! Daar geef ik garantie op!! Zet dit artikel gerust door naar uw omgeving, dat waarderen wij top!



Scan snel over de tips heen, dan heeft u ze al 1 keer gezien. Stop tussen elke tip, kijk weg en bedenk en visualiseer direct hoe u deze tip kan toepassen en implementeren in uw week- en dagroutine! Bent u er klaar voor? 3,2,1 ...Go!



Tip 1: focus op 1 ding tegelijk...

Mensen multitasken te veel. Uit onderzoek blijkt dat zowel mannen als vrouwen hierdoor 25% minder effectief worden. Richt u dus op 1 taak per keer en maak dit af met focus. Bekijk nu uw dag en bedenk wat u nu anders kunt doen.



rust...



Tip 2: blok zelfde soort activiteiten achter elkaar. Hierdoor krijgt u de kans om in het ritme te komen van die activiteit. Door dezelfde handeling achter elkaar te doen wordt u er als het ware handig in. Dus geen werksituatie waarin u email leest, meteen een collega te woord staat, dan een rapport leest, een telefoontje pleegt, om vervolgens weer te vergaderen. Vanaf nu plaatst u alle telefoontjes achter elkaar. U maakt eerste een voorselectie van uw email, waarna u alles achter elkaar leest. Singletasken is in, multitasken is uit! Maak nu blokken van activiteiten!



Rust...



Tip 3: plan voor elke taak 20% extra tijd in. U focust op het niet gebruiken van die tijd. Doet u dit 5 keer dan ontstaat het mentale voordeel van 100% gewonnen tijd. Deze tijd kunt u gebruiken om te ontspannen, calamiteiten op te vangen, u voor te bereiden op een vergadering, rustig te reizen naar uw volgende bestemming etcetera. Herzie uw afspraken en kijk wat u extra aan tijd dient te plannen. Nee, niet doorlezen...even wegkijken en visualiseren:)



Rust...



Tip 4: verzamel bij elke taak, voordat u begint, eerst alle informatie!

U schat de benodigde tijd in, stelt vragen, haalt de kernboodschap eruit. Daarna beslist u of u het wel of niet gaat doen. En in geval dat u de taak accepteert of u het nu of later zult doen. Hierdoor wordt u niet meer enkel urgentiegedreven aangestuurd maar maakt u een gedegen afweging wat u doet op een dag!



Rust...



Tip 5: plan maar 1 tot 3 meest belangrijke taken per dag. Plan uw meest belangrijke taak aan het begin van de dag. Probeer hier dan zo ongestoord mogelijk aan te werken en zorg dat u de taak ook af krijgt. Dit geeft immers veel voldoening. Als u dit niet doet dan zullen vaak urgente zaken de belangrijke zaken overrulen. U komt er dan ook niet meer aan toe. De meeste mensen plannen te veel, te positief en beinne met minder belangrijke dingen de dag. u komt dan niet toe aan wat werkelijk belangrijk is! De waan van de dag haalt u dan te vaak in!



Rust...



Tip 6: plan 2 x 20 minuten denktijd in.

Dit gebruikt u om uw energielevel, uw planning van de dag en meest belangrijke taken van de dag te evalueren: hoe gaat het hiermee? Gaat het goed of dien ik een aanpassing te maken?



Natuurlijk zijn er nog veel meer tips maar mijn ervaring is dat starten met deze u al een quantumsprong vooruit helpen en daar is het mij om te doen. Ik geniet van succes van anderen als ik u van A naar Beter kan brengen:)



Succes met uitvoeren van deze tips! Tip: download ook nog even gratis de BrainBoost Powerbox via onze site! We nemen u dan even een weekje aan de hand om 70% tijdwinst te behalen. Via bovenstaande foto kunt u de Powerbox direct downloaden!



Ik ben benieuwd naar de lovende verhalen en complimenten van rust en overzicht et cetera:)