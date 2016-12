  In 7 stappen je werk- leefroutine resetten naar geluk en balans

Leef je dromen SLiM! Tijd voor een kerstgroet. Kerst en oud- en nieuw staan weer voor de deur. We sluiten allen een jaar weer af. Ik hoop dat jij ook een jaar hebt gehad, waarin je gemerkt hebt, dat je vooruit beweegt. Een jaar waarin je weer wijzer bent geworden. Helaas lukt dit niet iedereen. Daarom in deze blog: hoe beweeg je in 7 stapjes naar een werk- leefroutine die jou geluk en balans brengt.



Kerstgroet 2016



Bij mij was 2016 een jaar van bouwen van SLiM! 2017 wordt het jaar van 40 inspirerende spreekshows, 2 grote SLiM! events, lancering van ons boek SLiM! op 30 maart met Pauline van Aken, SBS6 Hart van Nederland, Robin van Beek en vele andere inspirerende mensen en onze eerste training in Italië.



In de bovenstaande 'kerstgroet' video blik ik dan ook terug op 2016, de status quo in de wereld en ik kijk vooruit naar 2017. Ik geef je inzicht in waar de maatschappij zich nu bevindt en waarom 7 stappen jouw leven en het leven van anderen positief een boost kunnen geven. Deze stappen komen uit ons nieuwe inspiratieboek SLiM!



In SLiM! stap je systematisch van stap 1 naar stap 7, waarbij je een nieuwe routine voor werken en leven ontwikkelt, die je gelukkig, gefocust, ontspannen en meer in balans brengt. En... je resultaten worden significant beter. Bijna niemand doet het bewust...resetten van zijn werk en leven.



Om de 7 stappen nog een keer helder op je netvlies te krijgen, volgen ze hier nog een keer. Het is belangrijk om te doen en je kunt dit door kleine aanpassingen heel snel activeren.



1 Op zoek naar bezieling

2 Sta je uit of aan?

3 Leef elke dag je dromen

4 Aan de slag met stress

5 Op weg naar een vitaal leven

6 Een leven lang leren

7 Op zoek naar je persoonlijke missie



Ons inspiratie-centrum "de Zaak" in Vught staat in 2017 open en bol met inspirerende sessies. Ik nodig je graag uit om mij, Mayta en onze lieve office-manager van de Zaak, Nicole, in 2017 te bezoeken voor een persoonlijke powerboost, inspiratie-sessie of spreekshow.



Leef je dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1 talent!



Groetjes Wout Plevier