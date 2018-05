 Falende IT verhoogt koffieconsumptie

Verloren tijd grootste ergernis bij traagheid en downtime - Een derde van de Nederlandse werknemers (36 procent) haalt koffie wanneer IT-applicaties (zoals Office365 programma’s) problemen vertonen. ‘Koffie halen’ komt als populairste actie uit de bus, na eigen pogingen om het probleem op te lossen.



Meer dan de helft (53 procent) gaat namelijk eerst zelf troubleshooten, zoals het opnieuw opstarten van de computer of het draaien van updates. Dit blijkt uit onderzoek van Ymor onder 1.000 Nederlanders.



Wat doet Nederland als de IT hapert?

In de top vijf acties van Nederlanders bij haperende IT, staat na het zelf troubleshooten en koffie halen op nummer drie ‘klagen bij de IT-afdeling’ (26 procent). Ook ‘kletsen met collega’s’ is een veel gekozen optie (24 procent) en vijftien procent gaat zuchten, steunen en hopen dat het van korte duur is. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen eerder overgaan op ‘zuchten en steunen’ (twintig procent) dan mannen (twaalf procent).



Wat zijn de grootste ergernissen?

De respondenten zijn ook gevraagd naar hun grootste ergernissen als het gaat om niet goed werkende IT. De twee grootste ergernissen zijn de verloren tijd door traagheid en downtime (49 procent) en dat het lang duurt voordat problemen zijn opgelost (33 procent). De derde ergernis is een slechte ondersteuning en bereikbaarheid van de IT-supportafdeling (25 procent). Met zeventien procent vormen zuchtende en steunende collega’s ook een flinke irritatiefactor.

Jeffrey Braam, Managing Director van Ymor: "Veel werknemers zijn voor hun dagelijkse werkzaamheden afhankelijk van Office365 programma’s zoals Outlook, OneDrive en SharePoint. Een optimale werking zorgt voor een hoge productiviteit, maar ook voor medewerkerstevredenheid. Voor bedrijven is het daarom extra belangrijk dat problemen al gesignaleerd worden nog voordat ze impact hebben op gebruikers. En uiteraard dienen ze zo snel mogelijk opgelost te worden. Door inzicht te creëren in de gehele applicatieketen, in plaats van alleen in losse componenten, wordt direct duidelijk waar het probleem zich bevindt en wie verantwoordelijk is. Ook voor Office365 is dit dus belangrijk, om voorgenoemde ergernissen, onnodige kosten en natuurlijk overmatig koffiegebruik, te voorkomen!"



De resultaten van het onderzoek en een uitleg over monitoring van Office365 zijn gepubliceerd in het whitepaper ‘Hoe gezond is uw Office365 omgeving?’.