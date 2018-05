 Extra uurtje werken, lekker lunchen

Nederland heeft geen 9-tot-5-mentaliteit indien dat een betere lunch oplevert - Het dieet van de gemiddelde kantoorbewoner: een stapel boterhammetjes in aluminiumfolie. Maar niet voor lang! Want een derde van de Nederlanders werkt met liefde een uur langer als daar een goede gratis lunch tegenover staat, blijkt uit onderzoek van Deliveroo.



Basta met die boterham, zegt werkend Nederland. Deliveroo deed onderzoek naar de lunchgewoontes in de Nederlandse kantoorjungle. En daar vindt 73 procent hun huidige lunch prima toereikend. Toch ruilt 40 procent het bammetje liever in voor het maaltje van een professionele kok.



Overwerken

En daar hebben ze best wat voor over. Een derde is bereid een uur langer te werken of vaardigheden verder uit te breiden. En 40 procent wil zelfs eerder beginnen als het betekent dat ze een betere lunch voorgeschoteld krijgen. Onder een ‘betere lunch’ scharen ondervraagden onder andere goede sandwiches (73 procent), verse salades (53 procent), soep (46 procent), tosti’s (37 procent), uitsmijters (38 procent) of een Club Sandwich (36 procent). Die verorberen ze het liefst lekker in een vertrouwde omgeving. 79 procent nuttigt de lunch op kantoor.