Drie redenen waarom werknemers beter presteren door vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk verruimt uw blik - Met vrijwilligerswerk in de baas z'n tijd wordt niet alleen een dienst bewezen aan de samenleving, maar het zorgt ook voor empathische werknemers die sneller om hulp durven vragen. Dit blijkt uit onderzoek van de Drexel University in opdracht van Zendesk.



Robert Kruis, strategic account executive bij Zendesk, licht de drie belangrijkste voordelen van vrijwilligerswerk voor medewerkers en de organisatie toe.

"Bij de organisatie waarvoor ik werk, steken we veel tijd, geld en mankracht in het programma voor 'corporate social responsibility'. In alle landen waar onze kantoren zijn gevestigd dragen we bij aan de lokale gemeenschap door middel van vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan projecten voor ondersteuning aan dak- en thuislozen, activiteiten met ouderen of het aanbieden van beurzen voor getalenteerde jongeren," begint Kruis. "We wilden graag weten wat de invloed is van dit vrijwilligerswerk op de prestaties van onze werknemers en in het bijzonder de omgang met klanten."



Drie conclusies

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.



1. Meer onderling contact stimuleert hulpvragen

"De veronderstelling dat vrijwilligerswerk met collega's zorgt voor een hogere klanttevredenheidsscore hebben we getest in een twee-traps-onderzoek. Allereerst onderzochten we het zogeheten 'hulp-vraag-gedrag', hoe vaak een werknemer om advies vraagt bij een van zijn collega's, in combinatie met de klanttevredenheidsscore van deze medewerker. Uit ons onderzoek blijkt dat hoe meer er om hulp wordt gevraagd, hoe hoger de klanttevredenheid is," vertelt Kruis. "In het tweede deel van het onderzoek gingen we op zoek naar het effect van vrijwilligerswerk op het aantal hulpvragen. De resultaten laten zien dat een werknemer aanzienlijk meer om hulp vraagt als hij deelneemt aan vrijwilligersactiviteiten met zijn collega's. Hierbij is de frequentie van het vrijwilligerswerk van ondergeschikt belang aan het type collega's waarmee dit werk wordt uitgevoerd. Met andere woorden: voor betere klanttevredenheidsscores is het belangrijker met wie u aan de slag gaat dan hoeveel tijd u aan het vrijwilligerswerk kunt besteden."



2. Vrijwilligerswerk verhoogt inlevingsvermogen op klantproblemen

"Werknemers die minstens eens per twee maanden vrijwillig de handen uit de mouwen steken, scoren hoger op de empathieschaal, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral het contact dat een werknemer heeft met de mensen die de hulp ontvangen, is een erg belangrijke factor. Hierdoor groeit de 'empathie-spier' van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het belang van een goed gesprek tijdens een wandeling met een ouder echtpaar. Hierdoor is het voor een medewerker gemakkelijker om zich op een ander moment in de schoenen van een oudere klant met een klacht of vraag te verplaatsen," legt Kruis uit. "Natuurlijk kunnen we dit ook staven met data. Van medewerkers die minstens een keer per twee maanden vrijwilligerswerk doen, is het drie keer zo waarschijnlijk dat ze tot de top 30 procent scoren op het gebied van empathie."



3. Vrijwilligerswerk zorgt voor trots en binding met de lokale gemeenschap

"Vrijwilligerswerk in de buurt zorgt voor binding met de lokale gemeenschap. Daarbij leren werknemers ook wat er speelt in de buurt, maar zorgen ze op hun beurt ook dat de organisatie meer bekend wordt bij de bewoners. In bepaalde steden zorgen de vrijwilligersactiviteiten dat een werknemer zich veiliger voelt op straat."



Vrijwillig karakter

Misschien wordt niet iedere werknemer vrolijk van het idee dat hij een dagje vrijwillig ergens aan de slag moet. Om de samenleving te helpen en de organisatie een dienst te bewijzen, is het daarom wel belangrijk om vrijwilligerswerk ook een vrijwillig karakter te laten hebben. De meeste collega’s van Kruis zien het echter overwegend als iets positiefs: "Het zorgt voor een verruiming van uw blik en ook simpelweg voor een 'break' van uw dagelijkse werkzaamheden."