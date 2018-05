Aantal gebruikers e-HRM stijgt met ruim 450 procent

Driekwart van de medewerkers regelt HR-processen zelf via digitale HR-systemen - Bijna driekwart van de HR-professionals (71 procent) en bestuurders (73 procent) heeft de HR-processen binnen de organisatie gedigitaliseerd en medewerkers toegang gegeven tot e-HRM. Dit is een stijging van 456 procent ten opzichte van 2008.



De laatste jaren stijgt het aantal medewerkers dat gebruikmaakt van digitale HR-systemen steeds sterker. In 2015 was het nog voor slechts minder dan de helft van de medewerkers (46 procent) mogelijk om bijvoorbeeld salarisstroken online te raadplegen of digitaal verlof aan te vragen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, dat dit jaar voor de tiende keer is uitgevoerd.



Efficiëntie, tijdwinst en snellere processen

Uit het onderzoek blijkt tevens dat e-HRM voor organisaties veel oplevert. Zo merkt meer dan de helft van de organisaties dat zij efficiënter werkt (55 procent), geen papier meer gebruikt (53 procent) en tijd wint doordat taken bij de medewerkers zelf komen te liggen (53 procent). Ook ervaren medewerkers een snellere doorlooptijd van hun aanvragen (51 procent) en zien organisaties dat de tevredenheid van medewerkers stijgt dankzij de komst van e-HRM (29 procent). Toch zien medewerkers nog voldoende verbeterpunten ten aanzien van de HR-afdeling. De zaken waar het volgens medewerkers momenteel aan schort, zijn het betrekken van hen in besluiten (42 procent), het luisteren naar hun ideeën (38 procent) en het adviseren over hun verdere loopbaan (34 procent). "We zien hier duidelijk dat het aandeel millennials binnen organisaties groot is. De drie genoemde factoren vindt deze doelgroep erg belangrijk," vertelt Ester Koot van Motivaction. Daarnaast vinden medewerkers ook dat persoonlijke aandacht (31 procent) en het geven van het goede voorbeeld (26 procent) zaken zijn die meer opgepakt mogen worden door HR.



Strategische rol HR

Martijn Messemaker, CHRO bij Raet: "Dat het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van e-HRM zo ontzettend is gestegen, vind ik goed om te zien. Nu de oorspronkelijk repeterende taken van HR bij veel bedrijven in de lijn of zelfs bij een derde zijn belegd, is het voor de HR-afdeling mogelijk om zich te richten op haar rol bij strategische vraagstukken voor de organisatie. Hierbij is de data die verkregen wordt uit de e-HRM-systemen uitermate belangrijk. HR kan deze beschikbare data namelijk analyseren en doorgronden, en op deze manier de organisatie op hoger niveau adviseren over beslissingen op gebieden als strategische personeelsplanning, aantrekken en inzetten van de juiste mensen en kostenreductie. Daarnaast is het belangrijk dat HR de verbinding opzoekt met medewerkers. Uiteindelijk gaat HR natuurlijk over mensen."