 Gemiddeld zes advertenties per vacature in 2017

Medewerker klantenservice is het meest gevraagde beroep - In 2017 zijn er maar liefst 1.714.074 unieke vacatures online geplaatst, 21 procent meer dan in 2016. Elke vacature werd gemiddeld zes keer online gepost; er waren in 2017 10.652.606 vacature advertenties.



Dat blijkt uit een analyse van Jobfeed, Textkernel’s Big Data tool voor vacatures.



Piekmomenten

Het aantal online vacatures vertoont een piek vlak voor de zomervakantie, en aan het einde van het jaar. In de maand september van 2017 was het aantal online vacatures ongeveer gelijk aan het aantal online vacatures in september 2016. Dat komt doordat de maand september in dat jaar een werkdag meer telde, dan afgelopen jaar (22 werkdagen in 2016 versus 21 werkdagen in 2017). Verrekenen we dit effect dan ligt het aantal online vacatures in september 2017 hoger dan in september 2016. Ook in de maand juli ligt het aantal online vacatures in 2016 en 2017 erg dicht bij elkaar, voor die maand is het aantal werkdagen in beide jaren echter gelijk (21 werkdagen).



Hoogtepunten uit 2017:

Zuid-Holland had de meeste vacatures, bijna 20 procent van het totaal. De marktaandelen van Noord-Holland en Noord-Brabant, de nummer twee en drie provincies, komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Was het verschil in marktaandeel in 2014 nog 3,4 procent, afgelopen jaar liep het verschil terug tot twee procent. De drie grootste provincies zijn samen goed voor een marktaandeel van 55,6 procent.

had de meeste vacatures, bijna 20 procent van het totaal. De marktaandelen van Noord-Holland en Noord-Brabant, de nummer twee en drie provincies, komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Was het verschil in marktaandeel in 2014 nog 3,4 procent, afgelopen jaar liep het verschil terug tot twee procent. De drie grootste provincies zijn samen goed voor een marktaandeel van 55,6 procent. Handel blijft de sector met de meeste online vacatures, al daalt het marktaandeel licht (-0,6 procent). De grootste stijger vinden we net buiten de top drie: Industrie & Techniek (#vijf) stijgt met 1,1 procent naar een marktaandeel van 7,9 procent in 2017.

blijft de sector met de meeste online vacatures, al daalt het marktaandeel licht (-0,6 procent). De grootste stijger vinden we net buiten de top drie: Industrie & Techniek (#vijf) stijgt met 1,1 procent naar een marktaandeel van 7,9 procent in 2017. Administratie en klantenservice was in 2017 de beroepsklasse met de meeste online vacatures. ICT, de nummer een van vorig jaar, levert 1,5 procent marktaandeel in en daalt naar de derde plaats. Lange tijd was er meer vraag naar IT-ers, dan aanbod op de arbeidsmarkt. Nu de economie weer aantrekt stijgt het aantal vacatures in andere beroepsklassen weer sneller. Hierdoor daalt het aandeel IT-vacatures ten opzichte van het totaal. Grootste stijgers vinden we op de vierde en negende plaats: Productie + 0,7 procent en Inkoop en magazijnbeheer plust 0,8 procent.

was in 2017 de beroepsklasse met de meeste online vacatures. ICT, de nummer een van vorig jaar, levert 1,5 procent marktaandeel in en daalt naar de derde plaats. Lange tijd was er meer vraag naar IT-ers, dan aanbod op de arbeidsmarkt. Nu de economie weer aantrekt stijgt het aantal vacatures in andere beroepsklassen weer sneller. Hierdoor daalt het aandeel IT-vacatures ten opzichte van het totaal. Grootste stijgers vinden we op de vierde en negende plaats: Productie + 0,7 procent en Inkoop en magazijnbeheer plust 0,8 procent. De vraag naar lager opgeleiden groeit harder dan de vraag naar hoger opgeleiden; het marktaandeel groeit met 3,2 procent naar 56,8 procent in 2017.

groeit harder dan de vraag naar hoger opgeleiden; het marktaandeel groeit met 3,2 procent naar 56,8 procent in 2017. Medewerker klantenservice is het meest gevraagde beroep, gevolgd door productiemedewerker.

is het meest gevraagde beroep, gevolgd door productiemedewerker. Het aantal vacatures dat mogelijk parttime te vervullen is (32 uur of minder), groeit harder dan het aantal fulltime vacatures. Het marktaandeel voor parttime of mogelijk parttime functies plust met 4,2 procent naar een marktaandeel van 40,3 procent in 2017.

te vervullen is (32 uur of minder), groeit harder dan het aantal fulltime vacatures. Het marktaandeel voor parttime of mogelijk parttime functies plust met 4,2 procent naar een marktaandeel van 40,3 procent in 2017. Rabobank was in 2017 de directe werkgever met de meeste fulltime vacatures, grootste intermediair was Randstad.