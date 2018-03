 345 dagen vergaderen op oude koekjes en droog brood

Liever goedbelegde boterham dan oude koekjes - Zo’n 345 dagen per mensenleven gaan op aan sparren, klankenborden en neuzen dezelfde kant op krijgen. Zo blijkt uit cijfers van Deliveroo.



De bezorgservice onderzocht de Nederlandse vergadercultuur en de snacks die tijdens meetings geserveerd worden. Het menu van de Nederlandse kantoorjungle: oude koekjes en uitgedroogd brood. Terwijl vergaderend Nederland oer-Hollands hunkert naar de goedbelegde boterham.



Vergadercultuur

Men vergadert wat af in de Nederlandse kantoorjungle met gemiddeld drie meetings per week - Zo’n 7800 uur, oftewel 345 complete dagen, tijdens de hele carrière. Toch vinden ondervraagden slechts 39 procent van deze ontmoetingen echt productief. De jaarlijkse algemene vergadering wordt het meest nutteloos bevonden (twintig procent). Gevolgd door voortgangsgesprekken (zestien procent). 86 procent ergert zich aan een marathon van meetings die alle tijd van de dag opvreet. En dan leggen vergaderaars ook nog eens gemiddeld 45 km af om bij al die (nutteloze) meetings te komen.



Vergaderergernissen

51 procent van de ondervraagden gaat gewapend met pen, papier, laptop en telefoon een meeting in om extra gedreven te lijken. Vervolgens raken de braafste jongetjes van de boardroom volledig verzonken in gedachten (68 procent), zeggen ze geen woord (46 procent), schrijven ze uiteindelijk niets op (37 procent), luisteren ze totaal niet (24 procent), krijgen ze de slappe lach (22 procent), klappen ze totaal dicht (21 procent) of dagdromen ze over het avondeten (negentien procent).

De snacks in de kantoorjungle zijn niet altijd de weg naar betere concentratie. Buiten het gebrek aan keuze in koffie en thee (twintig procent), het weinig afwisselende menu (negentien procent), oud geworden koekjes (twintig procent) en uitgedroogde broodjes (21 procent) zijn ook de manieren van collega’s een doorn in het oog van vergaderend Nederland. Mensen die met hun mond vol praten (37 procent) of collega’s die niet langer opletten als het eten gebracht wordt (24 procent) krijgen een plek op het lijstje vergaderergernissen.



De Hollandse boterham

Het slechte menu blijkt een gemiste kans, want bijna 78 procent van de ondervraagden geeft aan enthousiaster dingen tegen mensen aan te houden en aanvliegroutes te bepalen wanneer het eten en drinken tijdens de meeting goed is. 57 procent van de ondervraagden denkt niet méér energie te kunnen halen uit een goede lunch. De ideale brandstof vinden ze in de oer-Hollandse belegde boterham (48 procent). Op afstand volgen (groente)soep (negen procent), poké bowl (acht procent), tapas (ze procent) en pittige curry (vijf procent). Wanneer werknemers het heft in eigen handen nemen, kiezen ze met alle bescheidenheid. 90 procent van de ondervraagden bestelt simpelweg een gerecht waar hij of zij het meeste zin in heeft. Ook als de werkgever of klant betaalt.