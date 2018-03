 Driekwart treft geen IoT-veiligheidsmaatregelen

43 procent van de Nederlanders heeft zich niet verdiept in IoT-veiligheidsrisico’s - Maar liefst 92 procent van de Nederlanders heeft meer dan één Internet of Things (IoT)-apparaat in huis. Apparaten die aangesloten zijn op het internet zijn aantrekkelijk voor cybercriminelen.



82 procent van de Nederlanders erkent dan ook dat apparaten die verbonden zijn met het internet gehackt kunnen worden. Desondanks treft bijna driekwart (71 procent) geen maatregelen tegen cybercrime op IoT-apparatuur. Dit blijkt uit onderzoek van BIT onder 1.012 Nederlanders met een kantoorbaan. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Internet eigenwijs 2017’.

Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT: "Het is zorgwekkend dat er vrijwel geen beveiligingsmaatregelen worden getroffen op IoT-apparaten. Hierdoor worden ook anderen mogelijk geschaad op internet. Het is niet ongebruikelijk dat slecht beveiligde IoT-apparaten worden ingezet voor grote DDoS-aanvallen. Op het moment dat een hacker toegang heeft tot bijvoorbeeld een beveiligingscamera die is aangesloten op het internet, dan kan deze gebruikt worden in een netwerk van verschillende apparaten om een grootschalige aanval uit te voeren."



Verdiepen in IoT-veiligheidsrisico’s

In het onderzoek komt tevens naar voren dat 43 procent van de Nederlanders zich niet heeft verdiept in de veiligheidsrisico’s van het aansluiten van apparaten op het internet. Zo gaat één op de vijf er vanuit dat de fabrikant dit al goed geregeld heeft, weet twaalf procent niet dat er überhaupt risico’s aan verbonden zijn en gelooft elf procent niet dat zij risico lopen. Van de 57 procent die zich wel heeft verdiept in de risico’s, geeft slechts 29 procent aan daadwerkelijk zelf of met behulp van een externe partij maatregelen te hebben getroffen.

Potters: "In de praktijk zien we op de werkvloer ook dat er geen extra veiligheidsmaatregelen worden genomen voor IoT-apparaten. Toch worden er steeds meer apparaten aan het netwerk gekoppeld zonder dat hierbij bewust nagedacht wordt over de securityrisico’s. Daarom is het van cruciaal belang om bewustzijn te creëren onder werknemers. Breng ze op de hoogte van de gevaren en reik enkele handvatten aan. De risico’s zijn namelijk groot, terwijl de maatregelen heel simpel van aard kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van updates en het gebruik van sterke wachtwoorden. Naast het bewustzijn van werknemers vind ik ook dat er verantwoordelijkheid bij de fabrikanten en verkopers van IoT-apparaten gelegd moet worden. Zo zorgen zij voor een stuk veiligheid voor gebruikers die hier geen kennis van hebben."