 Werknemer heeft de ambitie door te groeien binnen huidige baan

48 procent vindt persoonlijke ontwikkeling verantwoordelijkheid van de werkgever - 68 procent van de Nederlandse werknemers heeft de ambitie om door te groeien binnen het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Horizon Training & Ontwikkeling, gehouden onder 1.015 werkende Nederlanders.



Opvallend is dat bijna de helft van de ondervraagden vindt dat de werkgever verantwoordelijkheid draagt voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Van alle werkenden hecht de jongere generatie de meeste waarde aan een toekomstperspectief bij de huidige werkgever. Acht op de tien jongeren zoekt mogelijkheden om door te groeien. "De resultaten van het onderzoek bevestigen het potentieel onder medewerkers, de kunst is echter om dit potentieel te benutten," zegt Hugo Hoetink, adviseur bij Horizon Training & Ontwikkeling.



High potentials

Uit het onderzoek blijkt verder dat werkgevers wel op de hoogte zijn van de behoefte naar ontwikkeling onder de jongste werknemers, maar van mensen die langer in dienst zijn is de groeiambitie minder in beeld. Zo zegt een derde van de ondervraagden dat binnen hun organisatie voornamelijk high potentials de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Hoetink: "Dit cijfer bevestigt het beeld dat (persoonlijke) ontwikkeling binnen de eigen organisatie niet ‘voor iedereen’ is. Zo blijven de ambities van de meer ervaren medewerkers onbenut. Talentontwikkeling moet voor iedereen zijn, op die manier draagt u bij aan de ontwikkeling van de organisatie en het behoud van goede mensen, ongeacht leeftijd en werkervaring."



Persoonlijke ontwikkeling

48 procent van de werknemers vindt dat de werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor zijn ontwikkeling. Het is daarom opvallend dat een derde van hen zegt dat het klimaat binnen de eigen organisatie hier niet aan bijdraagt. Hoetink: "Organisaties moeten vaker een aanspraak doen op de talenten en ambities van medewerkers, alleen daarmee geeft u een krachtige impuls aan hun ontwikkeling. Maar die moet u dan vervolgens wel goed faciliteren. Dit geldt overigens net zo goed voor medewerkers die de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling bij zichzelf leggen."

Persoonlijke ontwikkeling is niet alleen aantrekkelijk voor de medewerkers, zo denkt 80 procent van de ondervraagden dat hun ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de organisatie. Hoetink: "Hier ligt dus een enorme kans om beweging op gang te brengen en de wendbaarheid van organisaties te vergroten."