 Wo’er met vaste baan verdient 7,2 procent meer dan hbo’er

Hoe groot zijn de salarisverschillen in de communicatiebranche? - Professionals met een academische achtergrond die in een vaste baan werkzaam zijn in marketing, communicatie of digital, verdienen gemiddeld 7,2 procent meer dan vakgenoten met een hbo achtergrond.



Dit blijkt uit cijfers van SchaalX, dat de verschillen in salarissen, leeftijden en man/vrouwverhoudingen binnen het vakgebied belicht.



Salarisverschil tussen hbo & wo

Voor vaste banen geldt dat een senior professional (meer dan acht jaar werkervaring) met hbo achtergrond gemiddeld € 4.845,- per maand verdient, terwijl een senior professional met wo achtergrond gemiddeld € 5.194,- per maand verdient. Dit betekent dat het salaris van een senior wo’er gemiddeld 7,2 procent hoger ligt dan dat van een hbo’er.



Verschil in uurtarieven medior & senior freelancers

Freelance opdrachten voor mediors en seniors verschillen ook aanzienlijk in uurtarief. Een medior freelancer (drie tot zeven jaar werkervaring) ontvangt een uurtarief van gemiddeld € 61,57, terwijl een senior freelancer (vanaf acht jaar werkervaring) een gemiddeld uurtarief van € 73,60 ontvangt. Dit betekent een verschil in uurtarief van 19,5 procent tussen een medior en senior freelancer. Uiteraard is het tarief afhankelijk van zwaarte van de functie, ervaring van de professional en soort organisatie. De leeftijd van een professional speelt hier in veel mindere mate een rol.



Mannen werken iets meer dan vrouwen

Grote verschillen tussen het aantal uren dat mannen en vrouwen in een vaste baan werken zijn er niet: vrouwen werken gemiddeld 36,2 uren per week, terwijl mannen gemiddeld 37 uren per week werken. Voor vaste banen in marketing, communicatie en digital geldt dus dat er geen noemenswaardige verschillen zijn tussen aantal werkuren van mannen en vrouwen.



Gemiddelde leeftijd freelancer hoger

De gemiddelde leeftijd van professionals die voor een vaste baan worden aangesteld, is 38 jaar. Dit is iets lager dan de gemiddelde leeftijd van een freelancer die aan de slag gaat, want die leeftijd is namelijk 42 jaar. Geen opvallend resultaat, want een freelancer die ouder is, heeft meer ervaring op zak en kan hierdoor sneller in een organisatie instromen en het verschil maken. Echter, de digital interim professional is juist een stuk jonger (35 jaar) dan de gemiddelde freelancer.