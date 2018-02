 Enorm tekort aan startende en junior IT’ers

IT'er wil vakinhoudelijk worden getriggerd - De vraag naar ICT medewerkers stijgt al jaren gestaag. Nu veel organisaties dankzij de bloeiende economie snel groeien worden IT afdelingen verder opgeschaald.



Walters People geeft in haar Salary Survey een overzicht van de arbeidsmarkt- en salarisontwikkelingen voor IT’ers in 2018.



Opschalen van IT afdelingen

Veel organisaties groeien en dit is terug te zien in het aantal vacatures in binnen IT. In 2017 groeide het aantal IT helpdesk vacatures bijvoorbeeld met achttien procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van Jobfeed. De vraag naar systeembeheerders en functioneel applicatiebeheerders steeg elk met vijftien procent. Dit jaar zullen de tekorten verder oplopen, verwacht Walters People.

Nu veel IT-bachelor studenten al voor hun afstuderen een contract op zak hebben, verschuiven hiring managers hun blik steeds vaker naar mbo-starters, die door een goede begeleiding en het volgen van interne opleidingen binnen korte tijd ook aan de functie-eisen kunnen voldoen. Vooral allround IT starters op mbo-niveau zijn hiervoor in trek. Ook het aannemen van IT’ers die minder ervaring hebben dan de rol vereist komt regelmatig voor. Zij worden intern razendsnel klaargestoomd voor de functie.

Er wordt ook steeds vaker buiten de landgrenzen gekeken in de zoektocht naar IT professionals. Werving in Oost-Europa, maar ook in landen als India en China, is voor hiring managers soms de enige manier om IT talent aan hun organisatie te kunnen binden. Vooral bij software en fintech organisaties komt een groot deel van de nieuwe werknemers uit het buitenland.

Salarissen voor IT professionals zullen dit jaar opnieuw stijgen. Zo kunnen systeembeheerders, (functioneel) applicatiebeheerders en helpdesk medewerkers op zowel junior als medior level een salarisstijging van vijf tot tien procent verwachten.



Cloud computing specialisten worden onmisbaar

Het gebruik van applicaties in de cloud zal onverminderd toenemen. Sommige organisaties zijn zelfs al zo ver dat zij volledig cloud-based werken. Om al deze technologieën succesvol te implementeren en te beheren zijn specialisten met cloud computing vaardigheden onmisbaar geworden. De vraag naar IT infrastructuur specialisten met kennis van Azure en Linux is op dit moment enorm.

Big data is een tweede belangrijke trend op het gebied van cloud computing. Organisaties beginnen zich in toenemende mate te beseffen hoe ze de beschikbare data voor zich kunnen laten werken, maar er zijn specialisten voor nodig om de nodige rapportages op te zetten. De meeste database applicaties zijn cloud based. IT professionals met ervaring in cloud computing gecombineerd met bijvoorbeeld SQL database skills zijn dan ook zeer in trek.



Shared Service Centers vormen een groeimarkt

Het outsourcen van een deel van de IT activiteiten naar een Shared Service Center (SSC) wordt voornamelijk gedaan om kosten te besparen en de interne IT afdeling te ontzorgen. Daarnaast geeft outsourcing toegang tot meer gespecialiseerde kennis. Nederland loopt binnen Europa voorop als het gaat om outsourcen van IT activiteiten, en het aantal organisaties dat kiest voor outsourcing binnen eigen land zal dit jaar opnieuw toenemen. Een groot aandeel van de vacatures voor junior IT support professionals is bij Shared Service Centers, en dan in het bijzonder voor Service Desk Medewerkers.

Een andere trend is dat veel grote organisaties die voorheen hun gehele IT afdeling onderbrachten in Shared Service Centers in lagelonenlanden hiervan terugkomen. Vanwege een tekort aan controle, kwaliteit en flexibiliteit halen veel organisaties de afdeling weer terug naar het hoofdkantoor in Nederland. Ook deze ontwikkeling zorgt ervoor dat met name het aantal vacatures voor IT support medewerkers stijgt.



Employer brand belangrijk wapen in de strijd om IT talent

Nu het voor hiring managers binnen IT bijna onmogelijk is geworden om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken, is het belangrijk om de kandidaat centraal te stellen in het wervingsproces. IT professionals hebben meestal meerdere sollicitatieprocedures tegelijk lopen, waardoor snelheid en verwachtingsmanagement richting de sollicitant enorm belangrijk zijn geworden. Dat betekent niet dat mensen zomaar een contract aangeboden moet worden. IT professionals zijn graag bereid om verschillende gespreksrondes, persoonlijkheidstesten en andere stappen in het sollicitatieproces te doorlopen. Dit verzekert hen er namelijk ook van dat er echt een klik is met de organisatie, en dat ze de juiste keuze maken. Juist nu de kandidaat moet kiezen tussen meerdere werkgevers willen zij graag alles weten over de organisatie waarbij zij aan boord gaan. Hoe moet het dan wel? Allereerst is het essentieel dat de verschillende stappen in de sollicitatieprocedure elkaar snel opvolgen. Een IT’er een week laten wachten op een uitnodiging voor een tweede gesprek is niet verstandig. Veel organisaties maken gebruik van ‘speed daten’ bij het invullen van IT vacatures, wat betekent dat potentiële werknemers direct verschillende mensen spreken binnen de organisatie. Ook het voeren van sollicitatiegesprekken via Skype kan een handige oplossing zijn om tijd te winnen. Daarnaast worden IT’ers graag hiring managers kunnen de sollicitant vakinhoudelijk getriggerd. Daarom is het verstandig om sollicitanten direct in gesprek te laten gaan met de hiring manager, en het gesprek met HR en andere besluitvormers voor een later stadium te bewaren. Een complexe IT infrastructuur en nieuwe technologieëen maken een organisatie interessant voor een IT’er. Het benoemen van deze systemen in de vacaturetekst is een duidelijke pre.



Win het talent voor u

Een aansprekende bedrijfscultuur, een bijdrage leveren aan de samenleving, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden – een goed uitgedacht employer brand is op een krappe arbeidsmarkt dé manier om schaars talent voor uworganisatie te winnen. De belangrijke factoren voor IT’ers zijn een goede balans tussen werk en privé, gevolgd door een aantrekkelijke bedrijfscultuur en doorgroeimogelijkheden, blijkt uit onderzoek van Walters People. Werkgevers die het voor IT medewerkers mogelijk maken om zich te certificeren in een bepaald vakgebied hebben een streepje voor.



Het salaris komt bij IT’ers pas op een vierde plaats. Misschien komt dit wel omdat een prettig salaris voor hen bijna vanzelfsprekend is. Zo geeft 46 procent van de ondervraagde IT professionals aan in 2017 een salarisstijging van meer dan drie procent gekregen te hebben. 67 procent verwacht dit jaar een salarisstijging van meer dan drie procent.