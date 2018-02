 Maak bedrijfsvoering effectiever met Cut the Bullsh*t denken

Versimpel het probleem, niet de oplossing - Het overgrote deel van de problemen bij bedrijven, heeft te maken met slecht geïmplementeerde systemen en processen. Dat heeft een reden, stelt Mark Geljon, managing partner en oprichter bij GriDD.



Geljon: "Bedrijven kiezen vaak voor op het oog simpele oplossingen, terwijl ze er eigenlijk voor zouden moeten kiezen om de problemen of uitdagingen te versimpelen vóórdat ze een keuze maken voor een oplossing."

De meeste aanbieders van oplossingen (zoals softwarebedrijven, organisatieadviesbureaus, trainingsbureaus of marketingbureaus) scheppen graag de illusie van eenvoud. "Koop hun product en de zon zal weer gaan schijnen, wereldvrede is nabij en iedereen is blij en vrolijk. Vervolgens bellen ze ons om ze uit de brand te helpen," stelt Geljon. "Maar als u een nieuw gerecht wil maken, dan helpt het niet om willekeurig wat ingrediënten in een kom te gooien en die vervolgens te proeven. Het helpt ook al niet om gewoon een nieuwe pan of keukenmachine te kopen. Zelfs het verbouwen van de keuken helpt niet om een lekker gerecht klaar te maken. Het vereist oefening, inzicht en vakmanschap."

Hetzelfde geldt voor bedrijfsvoering. Als bedrijven willen verbeteren, gaat de nieuwste marketingconversiemethode niet helpen, evenmin als een nieuwe website, een direct marketing aanpak of een CRM-systeem. Net als het bereiden van een professioneel gerecht vereist het oefening, inzicht en vakmanschap. En de durf om de bullshit weg te snijden uit je aanpak, aldus Geljon.



Terug naar de essentie

Cut the Bullshit denken is, weliswaar onder allerlei verschillende noemers, razendsnel aan het opkomen in het bedrijfsleven. In verschillende domeinen binnen bedrijven is er een duidelijke allergie aan het ontstaan tegen de vage manier waarop problemen worden opgelost. De drie belangrijkste componenten zijn weten waarover u het hebt, focus op de belangrijkste plek, en vervolgens snel actie ondernemen. "Effectiviteit is het sleutelwoord in de huidige tijd. Maar wat betekent het precies? Het gaat over ‘de goede dingen doen’, dus de dingen die bijdragen aan de doelen van uw bedrijf - op een manier die impact heeft", legt Geljon uit. "Er zijn binnen het bedrijfsleven nogal wat gebieden waar we de afgelopen jaren de strategische doelen uit het oog verloren zijn. Er is veel focus op digital transformation, technologieën als AI en VR, of social media. We worden geleefd door de waan van het moment, de laatste hype en angst of onzekerheid over de laatste ontwikkelingen."

Door zich te verdiepen in de essentie, de juiste focus te kiezen en vervolgens te dóen is er flinke winst te behalen - zeker in van oudsher met bullshit doorspekte gebieden als strategie en marketing, aldus Geljon. Het boek ‘Good Strategy Bad Strategy’ beschrijft een mooie manier om het Cut the Bullshit denken toe te passen op de bedrijfsstrategie: stel een diagnose, creëer regels voor succes, en onderneem coherente actie.



Strategie: succes zit in details

Het is belangrijk om de begrijpen dat succes in de details zit. Geconfronteerd met de dagelijkse gang van zaken en de complexiteit van afhankelijkheden en onzekerheden, verdwijnt de essentie van strategie eenvoudig naar de achtergrond. "En dat is zonde: u wilt helderheid en de wereld weer eenvoudig maken," zegt Geljon. "En precies dit is waarom de verkopers van simpele oplossingen zo succesvol zijn. Ze bieden een heldere oplossing aan op het moment dat u overweldigd wordt door de complexiteit en omvang van uw uitdagingen. Dus: wéét wat er speelt, maak een strategisch plan en houd u eraan!"



Marketing: zet de klant centraal voor daadwerkelijke impact

In marketing is jarenlang sprake geweest van een wildgroei aan methodes, technieken en tools. De focus heeft erg gelegen op de middelen waardoor het bovenliggende doel uit het oog is verloren. Ook hier moeten we daarom teruggaan naar de essentie:

Begrijp uw klant (en begrijp hem écht). Ken zijn context, ambities en verlangens. Weet hoe hij informatie tot zich neemt en beslissingen neemt; Bepaal uw marketingtactiek. Focus op de verbinding die u kunt maken met uw doelgroep en zet dit in om bij te dragen aan de bedrijfsdoelen (omzet/marge/continuïteit); Geef die verbinding vorm. Zoek (potentiële) klanten op en ga met ze in gesprek. "Om dit te kunnen doen moet u wel competenties hebben op het gebied van visualisatie en informatiemanagement zodat u de leerpunten kunt omarmen en ze bovenaan uw prioriteitenlijst kunt houden (en die van uwteam) wanneer umet marketing bezig bent," waarschuwt Geljon.



Word een effectieve bedrijfsverbeteraar

Wanneer u verbeteringen doorvoert, vraag uzelf dan af: in welke mate draagt dit bij aan mijn doelen? Zo ontstaat er direct al een gezonde allergie voor business bullshit. Verder is het belangrijk om:

Te weten waar u het over hebt Neem de tijd om alle relevante informatie tot u te nemen en zoek naar uw manier om dit te doen. Experimenteer met nieuwe vormen, zoals audiobooks of podcasts om op een efficiënte manier ook de achtergrond rondom verbeterthema’s te kennen. Ontwikkel manieren om om te gaan met grote hoeveelheden informatie. Een manier die erg goed werkt is het opstellen van mindmaps om de structuur aan te brengen en de essentie uit een bepaald onderwerp te halen;

Te focussen op de belangrijkste plek Op basis van uw diagnose en onderzoekswerk kun t u bijna op uw buikgevoel al aangeven wat u moet doen om uw doelen te behalen. Dit is een bewezen keuzestrategie, maar het is ook nog eens een goede manier om flexibel te zijn ten aanzien van het nemen van beslissingen;

In actie te komen (en snel ook!) Als u weet waar u het over hebt, en ook weet wat u te doen hebt, is de volgende stap te zorgen dat u een ritme creëert van dóen. Dit klinkt als een open deur, maar de crux van effectiviteit zit in het daadwerkelijk bereiken van de doelen. Aan de slag dus. Er zijn veel methodes die u hierbij kunnen ondersteunen, denk aan agile werkvormen of ‘getting things done’-achtige aanpakken. Als u maar scherp hebt waar het aan bijdraagt en u het zicht houdt op de focus die u nodig heeft.