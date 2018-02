 Het Rijk wederom verkozen als meest favoriete werkgever

Unilever en Google verdwijnen uit de top-tien en Defensie en ABN AMRO doen herintrede - Het Rijk is voor de tweede keer op rij verkozen tot de meest favoriete werkgever van Nederland in 2017. Daarmee is het Rijk goed op weg om op het rijtje te komen van werkgevers zoals Shell, Philips en Rabobank die drie of meer jaren op rij tot meest favoriete werkgever zijn verkozen.



Op de tweede plaats staat Shell, gevolgd door Rabobank, de Politie en KLM. Grootste daler is Philips die van een vierde plek in 2016 wegzakt naar plaats acht. Verder valt op dat top-werkgevers Unilever en Google niet meer deel uitmaken van de top-tien. Daarentegen zien we dat deze werkgevers hun plaats afstaan aan Defensie en ABN AMRO, die na een aantal jaar van afwezigheid weer hun intrede doen in de top-tien. Dit blijkt uit de recentste resultaten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) onder 18.649 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking ondervraagd in 2017.



Politie en Defensie grootste stijgers in de top-tien

De overheid doet het met vier werkgevers in de top-tien nog steeds erg goed: het Rijk, de Belastingdienst, de Politie en Defensie. Naast dat het Rijk de koppositie behoudt, wint de Politie aan populariteit (+vijf plekken). Na jaren van afwezigheid in de top-tien, positioneert Defensie zich weer in de top-tien en streeft de Belastingdienst voorbij met een zevende positie (+vier). Daarbij neemt de populariteit van de Belastingdienst iets af en zakt zij één plaats ten opzichte van 2016.



Nieuwkomers binnen top-25

Verder zien we een aantal nieuwe werkgevers die hun intrede doen in de top-25. Zo heeft Gemeente Den Haag een enorme sprong vooruit gemaakt (+150) en eindigt nu op de achttiende plaats. Daarnaast zijn Transport en Logistiek Nederland (TLN) (+74), het LUMC (+40), de Brandweer (+20), Gemeente Amsterdam (+vijftien) en Apple (+elf) ook in populariteit gestegen het afgelopen jaar. Opvallend hierbij is dat top werkgevers zoals Coolblue (26), Nike (76), Heineken (37), Van der Valk Hotels (129), Friesland Campina (123) en de Ministerie van Veiligheid en Justitie (38) hiervoor de weg hebben geruimd en uit de top-25 zijn verdwenen.

"Het Rijk toont opnieuw aan dat door gerichte arbeidsmarktcommunicatie, zij de ‘harten’ van hun doelgroep kunnen raken en dat dit resulteert in de hoogste top-of-mind positie. Dit twee jaar op rij doen, is heel erg knap," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. "Bedrijven die standaard op hun sterke consumentennaam vertrouwen, zoals Heineken, Unilever en Coolblue ervaren steeds vaker dat het verleidingsspel op de arbeidsmarkt steeds meer om de inhoud gaat en steeds minder alleen om de verpakking."