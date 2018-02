 Werknemer vindt databeveiliging een taak voor de werkgever

Werknemer maakt zich wel zorgen over de veiligheid van opgeslagen privacygevoelige gegevens - Ruim 70 procent van de Nederlandse medewerkers vindt zichzelf goed op de hoogte van de regels en risico’s op het gebied van databeveiliging.





Echter blijkt dat maar 43 procent op de hoogte is van de op 25 mei ingaande Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de hoge boetes die gepaard gaan met een groot en ernstig datalek. Dit blijkt uit onderzoek van Kingston Technology naar de kennis van en omgang met vertrouwelijke informatie onder 1125 Nederlandse kantoormedewerkers.

Met het gegeven dat ruim 90 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers in zijn dagelijkse werkzaamheden in aanraking komt met privacygevoelige gegevens, is de beveiliging van informatie een belangrijk onderwerp. Bijna de helft van de medewerkers maakt zich dan ook weleens zorgen over de veiligheid van opgeslagen vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals klant-/persoonsgegevens, financiële documenten, juridische documenten, bedrijfsplannen en HR-gegevens.



Richtlijnen in organisaties

Bijna alle respondenten (93 procent) zijn van mening dat de beveiliging van informatie een taak voor de werkgever is. Daaronder valt ook het aanbieden van veilige opslagapparaten. 65 procent van de medewerkers maakt momenteel al gebruik van opslagapparaten die door de werkgever beschikbaar worden gesteld, echter zijn deze niet altijd beveiligd. 32 procent van de respondenten gebruikt doorgaans opslagapparaten die niet beveiligd zijn. Indien een opslagapparaat wel beveiligd is, dan is dat voornamelijk met een alleen-lezen wachtwoord.

"Het is belangrijk dat werknemers voorzien worden van beveiligde opslagapparatuur, waarbij ze niet gehinderd mogen worden in het flexibel en productief werken. Als er voldoende aandacht wordt besteed aan de beveiliging van draagbare apparaten, zorgt dit voor een consistente werkwijze bij werknemers en een kleinere kans op het verlies van gevoelige informatie. Iets wat met de op handen zijnde AVG een nog belangrijker gegeven is," aldus Ferdi van der Zwaag, Business Development Manager bij Kingston.

Slechts 3,2 procent van de respondenten geeft aan ooit een opslagapparaat met vertrouwelijke bedrijfsinformatie of zakelijke documenten te zijn verloren. Toch kan dit aantal flink oplopen, gezien het feit dat slechts de helft van de medewerkers erop let of de vertrouwelijke data die zij opslaan ook daadwerkelijk beveiligd is.