 Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt verder

Indexatie komt serieus in beeld - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari gestegen van 108 procent naar 111 procent. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg met één procentpunt van 106 procent naar 107 procent.



Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.



Rente gestegen, verplichtingen gedaald

De rente steeg in januari over vrijwel de gehele linie, gemiddeld met circa dertien basispunten. Met name op de looptijden van vier tot tien jaar was de stijging fors. Oorzaak zijn de goede economische ontwikkelingen, de gestegen inflatieverwachtingen en de uitspraken van Draghi.

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef in januari stabiel op 2,6 procent. Per saldo daalde de waarde van de verplichtingen met ongeveer 2,0 procent.

De beleidsdekkingsgraad steeg met één procentpunt omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft en lagere dekkingsgraden vervangen zijn door hogere.



Vermogen gestegen

Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens in januari, zij het beperkt. Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met 0,4 procent. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een winst van 1,5 procent. De opkomende markten boekten een fors resultaat van 4,4 procent. Onroerend goed daalde in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,4 procent.



Rente onderwerp van discussie

Grote beleggers voorspellen dat de lage rente nog jaren aanhoudt. Vanwege onvrede over de impact van de lage rente op pensioenfondsen stond de rekenrente vorige week ter discussie in de Tweede Kamer. Terwijl veel oppositiepartijen pleiten voor een hogere rekenrente, wil de coalitie toewerken naar een geheel nieuw stelsel. De bal voor de ontwikkeling daarvan ligt echter bij de sociale partners. Welke kant het opgaat, lijkt voorlopig nog niet gezegd.

"De cijfers van januari laten zien dat de gestegen rente een grote impact heeft," stelt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Hewitt. "Maar ondanks de recente stijging, bevindt de rente zich op een historisch laag niveau en dat lijkt de komende jaren zo te blijven. Pensioenfondsen zullen daar dan ook rekening mee moeten houden."