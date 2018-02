 Toekomstige banen geen sciencefiction

Onderzoek Cognizant geeft inzicht in 21 banen van de toekomst - Dat banen veranderen door automatisering en AI is algemeen bekend. De vraag is alleen: hoe zien de banen van de toekomst er eigenlijk uit?



Recent onderzoek van Cognizant biedt inzicht in hoe werknemers de komende tien jaar aan de slag kunnen blijven en welke 21 banen ontstaan die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van bedrijven en de samenleving.



De weg naar 2028

De 21 banen die in het onderzoek naar voren komen, zijn zeker geen sciencefiction. HR-afdelingen krijgen de komende jaren te maken met verschillende nieuwe functies die zij moeten vervullen en dit zijn lang niet allemaal technisch georiënteerde beroepen. Hieronder een greep uit de 21 banen van de toekomst:

Data Detective: de Data Detective is verantwoordelijk voor het analyseren van data die beschikbaar is binnen de organisatie. Hiermee kan de Data Detective aanbevelingen doen die gebaseerd zijn op informatie van verschillende bronnen.

Digitale Kleermaker: als Digitale Kleermaker werk je samen met klanten thuis of op kantoor om ervoor te zorgen dat de kledingstukken die online worden besteld de perfecte maat hebben. Daarnaast geeft u de klant bijvoorbeeld stylingtips of advies over gebruikte materialen.

Persoonlijke Geheugen Curator: de Persoonlijke Geheugen Curator helpt geheugenverlies te bestrijden door levensechte virtuele omgevingen te creëren waarin herinneringen worden herbeleefd.

Ethische Sourcing Officer: de Ethische Sourcing Officer zorgt ervoor dat de allocatie van het bedrijfsinkomen in overeenstemming is met de normen die door klanten en werknemers zijn opgesteld en door de bedrijfsethiekraad zijn vastgesteld.

Walker & Talker: als Walker & Talker bent u een gesprekspartner voor ouderen. Door gebruik te maken van een vergelijkbaar platform als Uber, komt u eenvoudig in contact met senioren die op zoek zijn naar interactie of een leuke dagbesteding.

Cyber City Analist: bijna alle gemeentelijke diensten, inclusief nooddiensten, elektriciteitslevering en afvalverwerking, gebruiken data afkomstig van verschillende sensoren. Als deze systemen falen, lijdt de hele stad hieronder. Als Cyber City Analist zorgt u ervoor dat het functioneren en de beveiliging van deze systemen wordt gewaarborgd.

Menselijk aspect

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het niet uitmaakt hoe geavanceerd technologie is; het menselijk aspect blijft van groot belang. De bedoeling is dat technologie voor verbetering zorgt. De banen van de toekomst zijn dan ook gericht op het ondersteunen van mensen (denk hierbij aan het beheer van financiën of het helpen bij afvallen), het verbeteren van de gezondheidszorg en algemene gezondheid of het optimaliseren van processen door alles met elkaar te verbinden (mens en machine, virtuele en fysieke wereld, commercie en ethiek).



Technologie is middel, geen doel

"Ons werk en de vereiste vaardigheden hebben in de loop der eeuwen enorm veel veranderingen ondergaan en de banen in het onderzoek weerspiegelen dat technologie een middel is, niet het doel," legt Euan Davis, European Lead for Cognizant's Center for the Future of Work, uit. "De volledige lijst van 21 banen in het rapport is de basis voor sommige - zij het niet alle - van de 21 miljoen nieuwe banen waarvan we overtuigd zijn dat deze in de komende tien tot vijftien jaar worden gecreëerd. Veel van de banen van de toekomst zijn de banen van vandaag; docenten, artsen en politieagenten verdwijnen niet snel, maar veel van de werkzaamheden veranderen als gevolg van technologie. Technologie verbetert elk aspect van de samenleving. We hebben niet te maken met een cyberdystopie - een grimmige en duistere wereld - maar eerder met een herkenbare wereld waarin technologie dingen voor de mens verbetert en ons niet berooft van waar we de meeste waarde aan hechten: onze menselijkheid."