 Strengere eisen papiervernietiging door invoering AVG

Ook gegevens op papier moeten voortaan zorgvuldig vernietigd worden - Op 25 mei a.s. wordt de nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment worden bedrijven verplicht nog zorgvuldiger om te gaan met persoonlijke gegevens, zowel digitaal als op papier.



Echter, ondanks de voorbereidingen die bedrijven treffen om ‘AVG-proof’ te zijn, ligt nog vaak de nadruk op de bescherming van digitale data, terwijl een groot deel van de veiligheidsincidenten zich juist voordoen met papieren data. Vaak blijkt dat de maatregelen die bedrijven treffen om papieren data te vernietigen, nog onvoldoende effectief zijn. Door voortschrijdende technieken is het steeds beter mogelijk om papierresten te herleiden naar het originele document. Hierdoor moeten bedrijven strengere eisen stellen aan de wijze waarop zij hun papieren data vernietigen, om te kunnen voldoen aan de AVG.



Zorgvuldig vernietigd

Met de invoering van de AVG moeten alle papieren persoonsgegevens niet alleen zorgvuldig worden verkregen en opgeslagen, ze moeten desgewenst ook zorgvuldig worden vernietigd. Dit om te voorkomen dat, als de resten in handen van onbevoegden komen, zij in staat zijn de oorspronkelijke gegevens te herleiden. Hiermee worden de eisen aan papiervernietigers steeds strenger. Veel bedrijven die nog gebruikmaken van een shredder met zogenaamde ‘stripcut techniek’ realiseren zich niet dat deze vaak een te laag veiligheidsniveau biedt om aan de AVG te kunnen voldoen. Acco Brands adviseert daarom dat het vernietigen van potentieel gevoelige, geprinte data moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het bedrijfsproces, waarbij bedrijven het veiligheidsniveau van hun papiervernietiger nauwer moeten afstemmen op hun bedrijfsactiviteiten.



Veiligheidsniveau afhankelijk van bedrijfsactiviteiten

De door veel bedrijven gebruikte stripcut papiervernietigers, die een A4 vel in circa 35 rechte stroken snijden, bieden doorgaans een te laag veiligheidsniveau voor bedrijfsmatig gebruik. Met de huidige technieken is het namelijk mogelijk om deze strookjes weer te herleiden naar het originele document. Acco Brands raadt daaromet gebruik van een hoger veiligheidsniveau aan, zodat de kans op misbruik verkleind wordt. Voor bedrijven of ZZP’ers die met licht vertrouwelijke gegevens werken, voldoet in veel gevallen een machine met veiligheidsniveau P3 of P4. Dit zijn ‘crosscut’ machines die een A4-vel in respectievelijk 200 of 400 snippers snijden. Echter, voor bedrijven die regelmatig met zeer gevoelige informatie werken, zoals juridische, financiële of gemeentelijke instellingen, wordt zelfs een machine met een veiligheidsniveau P5 of hoger aangeraden. Het veilig vernietigen van dergelijke data vereist een machine met ‘microcut’ techniek, die een A4 in meer dan 2.000 microsnippers snijdt. De huidige generatie papiervernietigers is bovendien zo gebruiksvriendelijk, dankzij mogelijkheden als automatische invoer voor grote hoeveelheden documenten inclusief paperclips of nietjes, dat het vernietigen van papieren data tegenwoordig nog maar weinig tijd in beslag neemt.