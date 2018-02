 Nieuwe cookieregels bedreiging voor media-industrie

DDMA doet oproep voor onafhankelijk onderzoek naar impact nieuwe wet - De nieuwe Europese ePrivacy Verordening, die onder meer de huidige cookieregels moet vervangen, gaat mediabedrijven en uitgeverijen hard raken.



Dat blijkt uit een nieuw onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Duitse Ministerie van Economische Zaken, op basis van het huidige wetsvoorstel. DDMA, de branchevereniging voor data en marketing, roept staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer daarom op een onderzoek te doen naar de economische impact van de nieuwe Verordening op de Nederlandse markt.



ePrivacy Verordening

De ePrivacy Verordening - niet te verwarren met de Algemene Verordening Gegevensbescherming - komt in de plaats van de Telecommunicatiewet, die onder meer e-mail, telemarketing en cookies reguleert. Met de voorgenomen wijziging in de cookieregels maakt de Europese Commissie (EC) een einde aan de cookiewall. De EC lijkt voornemens de toestemming voor het plaatsen van cookies via standaardinstellingen in browsers te laten lopen. Het Duitse Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van het huidige voorstel een onderzoek laten uitvoeren naar de economische impact ervan.



Afname advertentie-inkomsten

De economische waarde van de Europese online advertentiemarkt wordt geschat op 23,5 miljard euro in 2020. Daarvan komt ruim 21,4 miljard voort uit online behavioural advertising (OBA, gepersonaliseerde advertenties op basis van online gedrag). Het Duitse onderzoek laat zien dat de inkomsten uit online adverteren door de nieuwe ePrivacy Verordening enorm gaan teruglopen. Dit gaat voor een verlies van 35 procent van de totale online advertentie-inkomsten in Duitsland zorgen, met naar verwachting een nog veel groter verlies op de lange termijn. Deze ontwikkeling bedreigt het voortbestaan van organisaties die grotendeels afhankelijk zijn van deze inkomsten. Dit geldt vooral voor mediabedrijven, kranten en uitgeverijen, die hun content gratis aanbieden en hun omzet voornamelijk uit advertenties halen.



Oproep aan staatssecretaris

De onderzoekresultaten leiden tot zorgen bij DDMA en haar achterban. De branchevereniging doet daarom een oproep aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer. Directeur Diana Janssen: "We kunnen de Duitse cijfers niet 1-op-1 vertalen naar Nederland, maar de verwachting is dat de impact ook op het Nederlandse medialandschap groot zal zijn. Het is daarom belangrijk dat er ook in Nederland gedegen onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de nieuwe ePrivacy Verordening; zeker waar het de toekomst van onze kwaliteitsjournalistiek betreft. Het kan niet zo zijn dat een veelomvattende wet als deze wordt ingevoerd zonder dat dergelijke economische gevolgen in kaart zijn gebracht."



Download hier het volledige Duitse onderzoeksrapport.