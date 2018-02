 Goed management boost de productiviteit

Afleiding door collega’s in Nederland op derde plaats - Slecht management is de grootste ‘killer’ voor de productiviteit van werknemers. Bijna een op de vijf Europese werknemers (negentien procent) wijst daarvoor slecht management als oorzaak aan.



Systemen en processen die niet naar behoren functioneren (achttien procent) en trage, inefficiënte technologie (vijftien procent) staan respectievelijk op een tweede en derde plaats. Een op de tien Europese werknemers zegt zelden of nooit naar zijn volle vermogen te werken.



Productiviteit blijft achter

Ook op de Nederlandse werkvloer blijft de productiviteit van werknemers om diverse oorzaken achter. Inefficiënte systemen en processen (zeventien procent) zijn de belangrijkste reden, gevolgd door slecht management (vijftien procent) en collega’s die voor net iets te veel afleiding zorgen (veertien procent).

Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ van ADP naar de gedachten, houding, verwachtingen en zorgen van bijna 10.000 Europese werknemers, waaronder ruim 1.300 Nederlanders.



Polen meest productief, Britten minst

Poolse werknemers zijn de meest productieve van Europa: slechts zes procent van hen zegt problemen te hebben met zijn productiviteit. Britten hebben hiermee de meeste moeite. Van hen zegt ruim een op de tien (dertien procent) zelden of nooit volledig productief te zijn. Onder Duitse werknemers is dat net iets minder (elf procent). Nederlandse werknemers behoren met negen procent tot de middenmoot van Europa.

Werknemers in de verkoop-, media- en marketingbranche ondervinden de meeste productiviteitsproblemen. Van hen zegt meer dan een derde (36 procent) dat ze hoogstens een deel van de tijd volledig productief zijn. Ook medewerkers in de gezondheidszorg (33 procent) en in de detailhandel, catering en vrije tijd sector (32 procent) halen lang niet het maximale uit hun werktijd. In de creatieve kunst- en cultuursector lijken de problemen het kleinst. Daar klaagt ‘slechts’ circa een kwart over problemen met zijn productiviteit (23 procent).



Scherper oog voor de werknemer

"Maximale productiviteit is het streven van elke werkgever," zegt Martijn Brand, Algemeen directeur bij ADP. "Maar hoe je productiviteit meet en welke factoren daarin doorslaggevend zijn, weten werkgevers vaak niet. Dit onderzoek geeft daar een goed beeld van."

Brand pleit voor meer investeringen in management nu blijkt dat slecht management een grote rem blijkt op de resultaten van werknemers. Als voorbeelden noemt hij managementtrainingen en een scherper oog voor de werknemer en zijn échte drijfveren. Door het gesprek met werknemers aan te gaan, vergroten werkgevers niet alleen hun eigen inzicht, ook de betrokkenheid en motivatie van werknemers gaat erdoor vooruit.

"Cruciaal voor een optimale productiviteit zijn gestroomlijnde processen," stelt Brand. Systemen en technologie moeten up-to-date zijn en de werknemer vooral helpen om zo efficiënt mogelijk te werken. "Hiermee is voor veel werkgevers nog een wereld te winnen," aldus Brand.