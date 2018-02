 VCP: meer rekening houden met eisen werknemer

Werk zal beter beloond moeten worden - Werkgevers zullen door de toenemende spanning op de arbeidsmarkt meer rekening moeten houden met de eisen van werknemers. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt.



Volgens het CBS neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Het aantal vacatures stijgt en ze worden bovendien minder snel vervuld. "Werk zal beter beloond moeten worden. Wanneer er onvoldoende professionals te vinden zijn neemt de werkdruk toe of blijft werk liggen. Er zal daarom ook meer geïnvesteerd moeten worden in kennis en kunde van potentiële werknemers om vacatures te vervullen," zegt VCP voorzitter Nic van Holstein.



Meer vaste dienstverbanden

Het aandeel flexibele arbeidsrelaties groeide nog wel, maar er waren opnieuw meer werknemers met een vast dienstverband. "Professionals willen gewoon hun werk kunnen doen met zekerheid voor werk en inkomen," zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. "En niet alleen dat, zij willen zich ook ontwikkelen in hun vak. Een normaal arbeidscontract biedt daarvoor de beste randvoorwaarden."