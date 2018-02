 Pakketdiensten vergelijken: besparen op verzendkosten

Vergelijk en bespaar op uw pakketkosten - Het aantal online-businesses in Nederland groeit al jaren gestaag. De webshops schieten uit de grond als paddenstoelen en dat betekent dat er meer dan ooit pakketten worden verstuurd, ontvangen en geretourneerd.



Dit gegeven zorgt er ook voor dat er ontzettend veel pakketdienstaanbieders op de markt zijn, die allemaal hun eigen service bieden en daarmee willen concurreren. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het versturen van pakketten in een onderneming, zien vaak vanwege het grote aanbod, door de bomen het bos niet meer. Een veel voorkomend gevolg daarvan is dat ze hun pakket door de eerste en de beste aanbieder laten verzenden. Zoiets is niet per se de beste aanpak, maar het is meer dan logisch.



Het belang van vergelijken

Toch is er een manier om ervoor te zorgen dat er een duidelijk overzicht gemaakt wordt van alle (ongeveer twintig) verschillende pakketaanbieders in Nederland: gebruikmaken van een vergelijkingssite. Vergelijken is namelijk iets dat vaak lastig wordt gevonden op het moment dat het helemaal eigenhandig moet gebeuren. Het duurt lang, het is onoverzichtelijk en het is nou eenmaal niet zo leuk om te doen. Vandaar dat het vergelijken vaak niet grondig genoeg gedaan wordt en er daarom minder wordt bespaard. Vergelijken kunt u namelijk gelijkstellen aan besparen. Wanneer degenen verantwoordelijk voor het verzenden van pakketten op de hoogte zijn van de beste vergelijkingssite, kan uw bedrijf op deze manier besparen op creditkant van de balans. Want uiteindelijk is het beperken van de kosten iets waar elke organisatie naar streeft.



Maar hoe gaat het vergelijken in zijn werking?

Zoals eerder vermeld, groeit het aantal webshops in Nederland flink. En daarmee worden de vergelijkingssites een steeds belangrijker onderdeel van de e-commerce. Zulke sites zijn nodig om het overzicht te bewaren. Maar hoe precies werkt het?

In de pakketdienstenbranche heeft het vergelijken altijd betrekking op het verschil in service en tarieven van de aanbieders. De wensen van de afnemers op deze gebieden verschillen namelijk nogal en door daarop in te spelen door de aanbieders is er concurrentie mogelijk. Om het verschil in opties iets concreter te maken, hier een voorbeeld:

Het kan zijn dat uw bedrijf een groot pakket heeft dat zo snel en veilig mogelijk verzonden moet worden. In dit geval geeft bijvoorbeeld Cheapcargo.com aan dat wat u moet doen om te kunnen vergelijken:

eerst moet u uw eigen adresgegevens invullen

dan de adresgegevens van de locatie waarnaar u verzendt invullen

daarna moet u aangeven wat u wilt verzenden (u heeft keuze uit: een pakket, een pallet of een brief)

dan geeft u in cm aan wat de grootte is en in kg wat het gewicht is van uw verzending

tot slot klikt u op: ‘vergelijk vervoerders’. Vergelijken

Een vergelijkingssite berekent aan de hand van de door u ingevulde gegevens welke pakketdienst het voordeligst is. Dan wordt er een reeks van aanbieders op een rij gezet en bij elke afzonderlijke vervoerder staat welke service deze biedt. De service kan bijvoorbeeld bestaan uit: de accuratesse, het aantal afleverpogingen, het tijdvak van afhalen, of er track & trace beschikbaar is, wie er aansprakelijk is enzovoort.

Nu kunt u snel en in één overzicht zien uit welke aanbieders u keuze heeft en wat hun afzonderlijke voordelen zijn.