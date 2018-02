 Duitse occasions meest geliefd in Europa

Zwart blijft favoriete carrosseriekleur - Duitse automerken- en modellen zijn het meest geliefd onder Europese occasionzoekers en hier vormt Nederland geen uitzondering op. De BMW 3-serie is binnen Europa zelfs al voor het tiende jaar op rij het meest gezochte model.



Ondanks een flinke prijsstijging staat de BMW 5-serie nog steeds op de derde plek van populairste occasions in Europa. In Nederland zijn andere Duitse modellen geliefder; de Volkswagen Golf en Polo zijn de meest gezochte occasions.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Europe Report van AutoScout24. Hierin worden vraag en aanbod van twee miljoen occasions in zeven Europese landen* met elkaar vergeleken op basis van merk, type, prijs en kleur.



Eigen merk eerst

De top vijf van de meest gezochte automerken in Europese landen zijn voornamelijk van Duitse afkomst. Het meest gezochte merk is BMW, gevolgd door Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen en het Amerikaanse Ford. Gekeken naar het aanbod van automerken staat een merk uit eigen land op nummer één in Duitsland (Volkswagen), Frankrijk (Renault) en Italië (Fiat). In Nederland bestaat de top vijf uit Volkswagen, Renault, Opel, Ford en Peugeot.

Jurgen Vugts, Managing Director van AutoScout24.nl, vertelt: "Wat in Nederland opvalt, is dat er een scheefgroei lijkt te zijn in de populariteit en het aanbod van automerken. Zo staat BMW op plek twee van meest gezochte occasionmerken, maar komt dit merk niet terug in de top vijf aangeboden merken. Andersom geldt hetzelfde; er worden veel Renaults aangeboden in Nederland, maar minder mensen zoeken op dit merk als ze een occasion willen kopen."



Fransen kiezen modellen van eigen bodem

De BMW 3-serie staat voor het tiende jaar op rij op de eerste plek als meest gezochte automodel op AutoScout24 in Europa. De nummers twee tot en met vijf zijn ook van Duitse komaf en bestaan uit de Volkswagen Golf (4,7 procent), de Audi A4 (2,9 procent), de BMW 5-serie (2,8 procent) en de Mercedes-Benz C-Klasse (2,8 procent). In Nederland en Italië is de Volkswagen Golf het populairste automodel in plaats van de BMW 3-serie.

De top vijf aangeboden automodellen wordt in de meeste landen wederom gedomineerd door Duitse merken. Dit is echter niet het geval in het chauvinistische Frankrijk, waar maar liefst vier van de vijf aangeboden modellen van Franse komaf zijn (Renault Clio, Peugeot 308, 208 en Renault Mégane). In Italië maken twee Italiaanse modellen deel uit van de top vijf (Fiat Panda en Fiat 500) en in Spanje is één Spaans model onderdeel van de top vijf aangeboden automodellen (Seat Leon).

"We zien Ford dit jaar wederom terug in de top vijf van meest gezochte occasionmerken. Er is echter in geen enkel land een Ford model te vinden dat populair is. Dit is te verklaren doordat Ford veel verschillende populaire modellen heeft waar naar gezocht wordt, in plaats van op één specifiek model," licht Vugts toe.



Grootste prijsstijging BMW 5-serie

Ondanks de kleine toename in zoekopdrachten is de gemiddelde prijs van een gebruikte BMW 3-serie relatief gelijk gebleven. Dit model staat voor gemiddeld 17.444 euro te koop. De andere vier populaire modellen zijn daarentegen allen in prijs gestegen. De hoogste stijger met een plus van acht procent is de BMW 5-serie. Dit is de gemiddelde prijs waarvoor de vijf populairste occasionmodellen verkocht worden:



BMW 3-serie: 17.444 (+nul procent)

Volkswagen Golf: 15.662 (+vijf procent)

Audi A4: 20.124 (+vier procent)

BMW 5-serie: 25.708 (+acht procent)

Mercedes-Benz C-Klasse: 23.665 (+vijf procent)



Zwart is het nieuwe... zwart

Het afgelopen jaar zijn de populairste kleuren van occasions onveranderd gebleven. Zwart, de kleur die al jarenlang de meest favoriete carrosseriekleur is, is zelfs nog iets verder in populariteit gestegen; van 28,7 naar 29,1 procent. Hierna volgen grijs (19,3 procent), wit (14,7 procent), zilver (11,8 procent) en blauw (11,6 procent). De Spanjaarden voegden twee jaar geleden rood toe aan de top vijf, maar vorig jaar werd deze kleur door zilver ingehaald. Toch staat deze kleur van de liefde dit jaar weer op de vijfde plek in Spanje. Ook in Nederland blijft er een trouwe achterban voor de kleur rood.