 Vijf trends op de arbeidsmarkt voor banking & financial services

Impact van nieuwe regelgeving blijft groot - Banken en verzekeringsmaatschappijen bevinden zich in een fase van grote veranderingen. Robert Walters beschrijft in haar Salary Survey 2018 de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor financiële professionals in deze sector.



De steeds striktere regelgeving waar financiële instellingen aan moeten voldoen zorgde er vorig jaar voor dat de vraag naar specialisten op het snijvlak van finance, compliance en risk explosief steeg. In 2017 had de invoering van IFRS 9 grote invloed op de vraag naar specialisten, een trend die dit jaaronverminderd voort zal zetten door de introductie van Anacredit en PSD II. Verzekeringsmaatschappijen zijn in 2018 vooral gefocused op de introductie van IFRS 17. Financiële instellingen zetten vaak interim professionals in voor de implementatie van nieuwe regelgeving. De voorkeur gaat uit naar interimkandidaten die ervaring hebben met eerder ingevoerde gerelateerde regelgeving. Banken zullen daarnaast op zoek gaan naar gespecialiseerde finance professionals op vaste basis, zoals analytisch sterke regulatory reporting experts, operationele bedrijfsanalisten en quantitative risk modeling specialisten. De schaarste van deze professionals zorgt ervoor dat salarissen voor compliance specialisten dit jaar opnieuw zullen stijgen.



Financiële processen veranderen

Processen binnen de financiële sector worden, net als in andere sectoren, steeds verder geautomatiseerd. Banken zetten grote data centers op van waaruit rapportagevoering gecentraliseerd uitgevoerd wordt. Vooral grote banken kunnen hiermee enorme kostenbesparingen realiseren. Zij hebben financiële professionals met uitgebreide kennis van IT en big data nodig om nieuwe rapportageprocessen op te zetten. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat de rol van reporting specialisten verandert. De focus komt te liggen op het vertalen van zeer uitgebreide rapportages naar bruikbare informatie voor de organisatie en het management. Een financial die de processen door en door begrijpt en de link kan leggen tussen finance, data en risk is hiervoor de aangewezen persoon.



Efficiëntieslag binnen grote banken

Kostenbesparende maatregelen en reorganisaties in de bankensector zorgen op operationeel en front office niveau voor een verdere daling in het aantal vacatures. Wel is er een stijgende vraag naar tijdelijke operationele finance werknemers om de back-office te ondersteunen bij het implementeren van regelgeving en nieuwe processen. Door de snelle veranderingen binnen de sector komen banken soms voor verassingen te staan. De tijdelijke expertise die zij dan nodig hebben resulteert in een stijging in de vraag naar interim professionals.



Er wordt weer geïnvesteerd

De bloeiende economie zorgt voor een toename aan activiteit van investeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders in Nederland. Vooral de investeringen in vastgoed laten een sterk stijgende lijn zien. Dit jaar zullen nog meer investeringsmaatschappijen op zoek gaan naar mogelijkheden, met name in de Randstad. Deze ontwikkeling zorgt voor een stijgend aantal vacatures voor financial accountants, asset managers, analisten en verschillende backoffice functies.



Meer focus op employer branding

Hoewel we in 2017 al flinke krapte zagen ontstaan onder finance specialisten, was dit nog maar het begin. Dit jaar breiden de tekorten zich verder uit op alle niveaus en zijn met name junior finance kandidaten met een bachelor of master diploma en twee tot vijf jaar werkervaring steeds moeilijker te vinden. Om toch aan de wervingsvraag te kunnen voldoen, zullen organisaties meer aandacht gaan besteden aan employer branding. Een duidelijk carrièrepad en interne opleidingsmogelijkheden zijn belangrijke factoren voor junior professionals. Deze groep hecht daarnaast veel waarde aan een prettige werkplek met uitgebreide faciliteiten en de vrijheid om flexibele uren danwel thuis te werken. Niet alleen de arbeidsvoorwaarden maar ook het recruitmentproces zelf zijn uiterst belangrijk in de strijd om talent aan een organisatie te binden. Hoe langer het sollicitatieproces duurt, hoe meer concurrentie om de kandidaat er ontstaat met andere organisaties. Snelle en transparante wervingsprocessen zijn daarom een must om talentvolle junior finance kandidaten en specialisten aan boord te krijgen.