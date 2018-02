 Zijn telematica- en ritsystemen in auto’s wel privacyproof?

Is de privacy van uw telematica goed geregeld? - De nieuwe privacywetgeving zorgt voor extra organisatiedruk om de privacy van telematica- en ritregistratiesystemengebruikers goed te regelen. Dit moet met de berijder goed afgesproken worden.



Er moet duidelijk zijn wat er precies met de data gebeurt en wie er toegang toe heeft. VZR constateert dat dit in heel veel gevallen nog niet goed geregeld is.



Gegevens

Ritregistratiesystemen van de werkgever, maar ook systemen ingebouwd door leasemaatschappijen of het automerk, leggen allerlei gegevens vast die de wetgever als persoonsgegeven aanmerkt. Bijvoorbeeld kilometerstanden, snelheden, datums, ritten en locaties. Het is dus niet verwonderlijk dat de nieuwe AVG-regelgeving, die per 25 mei 2018 ingaat, veel invloed heeft op het gebruik van deze telematicasystemen.



Privacyrechten

De AVG is een uitbreiding en versterking van de privacyrechten. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken en vast te leggen met de berijder. Het is het meest logisch om dit te doen in een privacyregeling. Alleen een eenmalig toestemmingsformulier is niet voldoende. Het moet voor een berijder duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald wordt, wie die kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Ook kan de berijder zich beroepen op diverse rechten als bijvoorbeeld het recht van bezwaar, recht op inzage en recht op dataportabiliteit.



Privacyregeling

VZR heeft daarin het voortouw genomen en een privacyregeling opgesteld die toegepast kan worden door de gehele branche! Deze door de branche gedragen privacyregeling voorziet ook in een beroepscommissie. Het document kan door partijen ingevuld en ondertekend worden waardoor afspraken helder zijn. Gebruikers kunnen bij de beroepscommissie aankloppen bij vragen over het naleven van de privacyregeling.



Deze nieuwe privacyregeling wordt kosteloos door VZR aangeboden om te voorzien in goede privacy-afspraken. Deze kan hier gedownload worden.