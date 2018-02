 Succes van clouddiensten stelt nieuwe eisen aan datacentra

Cloudverkeer maakt in 2021 95 procent uit van al het datacenterverkeer - Cisco publiceert de zevende jaarlijkse Cisco Global Cloud Index (2016-2021). In deze editie gaat de aandacht vooral uit naar datacenter-virtualisatie en cloudcomputing, vanwege hun toenemende belang in de verandering van hoe digitale diensten bij bedrijven en consumenten worden geleverd.



Uit de studie blijkt dat de groeiende dominantie van clouddiensten op het internet zowel door zakelijke als consumententoepassingen wordt veroorzaakt. Voor consumenten zijn streaming video, sociale netwerken en zoekopdrachten de populairste cloudapplicaties. Zakelijke gebruikers hebben een voorkeur voor enterprise resource planning (ERP), mogelijkheden om samen te werken, data-analyses en andere applicaties voor de digitale onderneming.



Sterke verkeersgroei in multicloud

Door het toegenomen gebruik van cloudapplicaties groeit het datacenterverkeer snel. De studie voorspelt dat het wereldwijde cloud datacenterverkeer in 2021 uitkomt op 19,5 zettabyte (ZB). In 2016 was dit nog 6 ZB (een gemiddelde groei van 27 procent per jaar van 2016 tot 2021). Wereldwijd zal het cloud datacenterverkeer in 2021 95 procent uitmaken van het totale datacenterverkeer, tegenover 88 procent in 2016.



Betere beveiliging en IoT aanjagers van cloudgroei

In het verleden werd de cloud vaak geassocieerd met beveiligingsproblemen. Maar diverse verbeteringen, zoals een striktere geografische controle over de data, verminderen zakelijke risico's en beschermen consumentengegevens beter. Dit zorgt in combinatie met de aantoonbare voordelen van de cloud (schaalbaarheid, schaalvoordelen) voor de verwachte groei. Daarnaast vraagt de groei van Internet of Things-toepassingen, bijvoorbeeld in smart cities, smart cars en medische apparatuur, om schaalbare computer- en opslagoplossingen. Cisco verwacht dat het aantal IoT-connecties in 2021 oploopt tot 13,7 miljard, tegenover 5,8 miljard in 2016.



Twee keer zoveel ‘hyperscale’ datacenters

De groeiende behoefte aan datacentra en clouds heeft geleid tot de ontwikkeling van grootschalige publieke datacentra, de zogenaamde hyperscale datacentra. De studie van dit jaar voorspelt dat er in 2021 wereldwijd 628 hyperscale datacentra zijn, tegenover 338 in 2016. Deze hyperscale datacentra zullen in 2021:

53 procent van alle datacenterservers omvatten (27 procent in 2016)

69 procent van alle computerkracht van datacentra gebruiken (41 procent in 2016)

65 procent van alle in datacentra opgeslagen data bevatten (51 procent in 2016)

55 procent van al het datacenterverkeer voor hun rekening nemen (39 procent in 2016)

Global Cloud Index: hoogtepunten en belangrijkste verwachtingen



1. Datacenter-virtualisatie en groei cloudcomputing

In 2021 verwerken cloud datacentra 94 procent van de workloads en virtuele machines; traditionele datacentra handelen de resterende zes procent af.

De totale hoeveelheid workloads en virtuele machines binnen datacentra zal tussen 2016 en 2021 meer dan verdubbelen (2,3 keer); workloads en virtuele machines in de cloud zullen in deze periode bijna verdriedubbelen (2,7 keer).

De dichtheid van de workloads in cloud datacentra was 8,8 in 2016 en neemt toe tot 13,2 in 2021. Voor traditionele datacentra bedragen deze cijfers respectievelijk 2,4 in 2016 en 3,8 in 2021.

2. Groei opgeslagen data door big data en IoT

Wereldwijd zal de hoeveelheid opgeslagen computerdata tot 2021 bijna vervijfvoudigen tot 1,3 ZB, een gemiddelde groei van 36 procent per jaar.

Big data zijn in 2021 goed voor 403 exabyte. 30 procent van alle data die in dat jaar zijn opgeslagen in datacentra, zijn big data. In 2016 was dit nog achttien procent.

De hoeveelheid data die op allerhande apparaten is opgeslagen is in 2021 4,5 keer zo groot als data opgeslagen in datacentra – in totaal 5,9 ZB.

Vooral door de invloed van IoT komt de totale hoeveelheid door allerlei apparatuur gecreëerde data (niet per se opgeslagen) uit op 847 ZB in 2021. In 2016 was dit nog 218 ZB. De hoeveelheid data die gegenereerd wordt is zo'n 100 keer groter dan de hoeveelheid data die wordt opgeslagen.

3. De applicaties achter de verkeersgroei

In 2021 bestaat twintig procent van het verkeer binnen datacentra uit big data (2,5 ZB jaarlijks, 209 EB maandelijks), tegenover twaalf procent in 2016.

In 2021 is tien procent van het verkeer binnen datacentra streaming video (9 procent in 2016), video is verantwoordelijk voor 85 procent van het verkeer tussen datacentra en eindgebruikers (78 procent in 2016), zoekopdrachten zijn dan goed voor twintig procent van het verkeer binnen datacentra (was 28 procent in 2016).

Social networking neemt in 2021 22 procent van het verkeer binnen datacentra voor zijn rekening (twintig procent in 2016).

4. SaaS populairste clouddienst in 2021

In 2021 maken SaaS workloads 75 procent (402 miljoen) uit van de totale workloads en virtuele machines in de cloud; in 2016 was dit 71 procent (141 miljoen).

IaaS workloads maken in 2021 zestien procent van alle workloads in datacentra uit, iets minder dan de 21 procent in 2016.

PaaS workloads ten slotte zijn in 2021 goed voor negen procent van alle cloud workloads en virtuele machines, iets meer dan de acht procent in 2016.