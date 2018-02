 Tips om cryptojacking te ontdekken en te voorkomen

Hoe komt u cryptojacking op het spoor? - Het delven van nieuwe cryptomunten is big business. DearBytes signaleert dat hiervoor steeds vaker de processor van argeloze websitebezoekers wordt misbruikt. Hoe komt u 'cryptojacking' op het spoor en voorkomt u een hoge energierekening?



Het genereren van cryptomunten kost veel computerkracht en stroom. Ideaal dus als u een deel van de rekening bij iemand anders neer kunt leggen. En dat is precies wat cryptojackers doen. Ze verstoppen in websites een scriptje dat de processor van de websitebezoeker aan het werk zet. Soms zonder medeweten van de website-eigenaar.

De nadelen zijn vooral voor de website-eigenaar en voor de bezoeker. Cryptojacking levert de eigenaar negatieve publiciteit en mogelijk zelf imagoschade op. De bezoeker krijgt mogelijk te maken met een trager reagerende computer en een hogere energierekening. Bij een prijs van 22 eurocent per kWh kost 24 uur lang cryptomunten delven al snel 26 eurocent per dag. Dat lijkt misschien weinig, maar is toch ruim acht euro per maand. Voor bedrijven met tientallen of honderden computers loopt de rekening dan al snel op.



Tips voor ontdekken cryptojacking

DearBytes adviseert website-eigenaren en gebruikers dan ook alert te zijn op cryptojacking. Het opsporen van illegale 'coinmining' valt echt niet mee. Cryptojackers doen er alles aan om ongestoord door te kunnen gaan met minen. Sluit de gebruiker de browservensters? Dan zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat het delven doorgaat in een klein venstertje (een 'pop-under') dat nauwelijks opvalt.

De beveiligingsspecialist geeft de volgende tips om cryptojacking toch op het spoor te komen:



1. Controleer browseractiviteit via Windows-taakbeheer

Een goed ontworpen pop-under is met het blote oog niet waar te nemen. Wie de 'Task Manager' van Windows opent, ziet de activiteiten van dit kleine venstertje echter direct. Deze blijkt dan actief te zijn en een grote hoeveelheid rekenkracht op te eisen.



2. Inspecteer het browsericoon

Lijken alle browservensters gesloten, maar licht het browsericoontje in de taakbalk nog altijd op? Ook dat duidt op een pop-under. Sluit de browser alsnog volledig via het menu of het taakbeheer.



3. Monitor CPU-gebruik

Is het CPU-gebruik ver bovengemiddeld terwijl er bijna geen programma's actief zijn? Dan is de kans aanwezig dat de computer op de achtergrond cryptomunten delft.



4. Controleer bestandsnamen

Blijf als website-eigenaar alert op 'foute' miningcode. In veel gevallen kopiëren cryptojackers bestaande code en nemen ze nog niet eens de moeite om de filenamen aan te passen. Zo zag DearBytes weinig verhullende filenamen voorbijkomen als cryptonight-asmjs.min[1].js, coinhive.min[1].js en ccminer.exe.



Tips voor het voorkomen van cryptojacking

Voor het tegengaan van cryptojacking beschikken organisaties over de volgende mogelijkheden:



1. Remote Integrity Tool

DearBytes biedt website-eigenaren een tool die een melding genereert als op de website broncode is aangepast. Zo'n aanpassing kan erop duiden dat een aanvaller de website heeft gehackt en bijvoorbeeld een script heeft geïnstalleerd voor het mijnen van cryptomunten. Hiermee zijn echter niet alle cryptominers te detecteren.



2. Malware Defense

Het kan ook zijn dat een cybercrimineel een 'lokale miner' op de computer van het slachtoffer heeft geplaatst, bijvoorbeeld met behulp van een exploitkit, trojan of een downloader. In die gevallen zit er niets anders op dan het volgen van de standaardprocedure voor het verwijderen van infecties, bijvoorbeeld met Malware Defense.



3. Antivirus of ad-blocking

Antivirusprogramma's of ad-blocking extensies beschikken over functionaliteiten die kunnen voorkomen dat systemen van organisaties gebruikt worden voor miningactiviteiten. Het is daarbij cruciaal dat organisaties een goede en up-to-date antivirusoplossing inzetten die alle onveilige websites opspoort en kwaadaardige situaties zoals cryptomining blokkeert. Zo kan antivirus gebaseerd op sandboxingtechnologie van toegevoegde waarde zijn om de nieuwste malwarevarianten te herkennen.Een antivirusoplossing moet wel altijd gecombineerd worden met andere opsporingstools.



Blijf alert

"Zeker de afgelopen weken zien we een sterke toename in het aantal detecties van cryptojacking," zegt Erik Remmelzwaal, directeur van DearBytes. "De slachtoffers zien niets terug voor het minen, maar krijgen wel de energierekening gepresenteerd. Daar komt bij dat cybercriminelen met cryptojacking nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren waarmee ze weer andere activiteiten financieren. Daar moeten we een stokje voor steken, vooral door gebruikers erop te wijzen dat ze alert moeten zijn op coinmining."