 Vast werk beste garantie op werk en inkomen

'Kabinet moet paal en per stellen aan doorgeslagen flexibilisering' - Maar liefst de helft van de daling van de arbeidsinkomensquote (AIQ) kan aan de flexibilisering worden toegeschreven, blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank.



Volgens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) moet het kabinet nu serieus paal en perk stellen aan de doorgeslagen flexibilisering. "Ook dit onderzoek laat weer eens zien dat werknemers de dupe worden zonder normaal contract. Uiteindelijk draait de Nederlandse samenleving meer en meer op voor de doorgeslagen flexibilisering," zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.



Zwakke positie

Een zwakkere onderhandelingspositie van werkenden in de flexibele schil is volgens DNB de voornaamste reden dat toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt gepaard kan gaan met neerwaartse druk op de AIQ. Daarnaast is er sprake van een lagere organisatiegraad van werkenden in de flexibele schil. Daar komt bij dat de flexibilisering ook de positie van werknemers met een vast dienstverband ondermijnt. Deze groep moet immers concurreren met werkenden in de flexibele schil, die over het algemeen goedkoper zijn.



Flexibilisering: bij piek en ziek

Volgens de VCP zou een normaal arbeidscontract de norm moeten zijn. "Dat biedt de beste garantie op werk en inkomen. Volgens Van Holstein is de flexibilisering een symptoom dat het allemaal goedkoper moet, ook door zaken als globalisering en toenemende concurrentie. "Flexibilisering kan een middel zijn om zaken als ziekteverzuim of een piek in de productie op te vangen. Maar daar moet het bij blijven."



Globalisering

Het onderzoek van DNB heeft betrekking op acht Nederlandse bedrijfstakken over de periode 1996-2015: industrie, bouwnijverheid, handel, vervoer & opslag, horeca, informatie & communicatie, specialistische zakelijke diensten en verhuur & overige zakelijke diensten. In zeven daarvan is de stijging van de flexibele schil gepaard gegaan met een daling van de AIQ; in de specialistische zakelijke dienstverlening is de AIQ iets toegenomen. DNB benadrukt dat ook technologische vooruitgang en globalisering een dempende werking kunnen hebben op de AIQ.