 Marketeer: ‘focus op meetbaarheid leidt tot saaiere marketingplannen’

Ruim 80 procent vindt marketingvak wel leuker geworden door meetbaarheid - 43 procent van de Nederlandse marketeers zegt dat de groeiende focus op meetbaarheid in de sector ervoor zorgt dat bijzondere marketingplannen steeds minder vaak worden uitgevoerd.



Dit blijkt uit een onderzoek onder 457 marketingprofessionals, uitgevoerd in opdracht van Mediatic. Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht in 2018 meer dan tien procent aan marketing uit te geven dan in het afgelopen jaar.



Resultaten makkelijker te meten

"Door de ontwikkeling van software is het steeds makkelijker geworden om de resultaten van alle soorten marketingcampagnes te meten," aldus Dennis Mensink van Mediatic. "Denk alleen al aan de mogelijkheden van marketing automation. Enerzijds zie je dat dit contentmarketingcampagnes en -activiteiten versterkt, anderzijds blijven creatievere ideeën hierdoor klaarblijkelijk eerder op de plank liggen."



Meer geld voor contentmarketing

Naast de groeiende focus op meetbaarheid verwacht 54 procent van de ondervraagden dat zijn organisatie het komende jaar meer dan tien procent extra uitgeeft aan contentmarketing. Mensink: "Juist door de toegenomen meetbaarheid kunnen organisaties budgetverhogingen en -verlagingen beter verantwoorden. Dat meer dan de helft een stijging van het contentmarketingbudget verwacht, vloeit voort uit het gegeven dat er steeds meer bewijslast is voor effectieve contentmarketing."



Zonde van de tijd

Opvallend is dat bijna een vijfde van de ondervraagden zegt marketing minder leuk te vinden vanwege de meetbaarheid. De meerderheid van ruim 80 procent is het hier echter niet mee eens. Bijna een derde van de ondervraagden, 31 procent, zegt dat wanneer contentmarketing geen directe sales oplevert, het zonde van het geld en energie is. "Dat bevestigt het beeld dat marketing echt hand in hand gaat met de commerciële doelstellingen," zegt Mensink. "Een creatief concept kan een sterk startpunt zijn, maar uiteindelijk gaat het bij steeds meer organisaties om het meten en optimaliseren van het resultaat. Geen communicatie, maar echt marketing."