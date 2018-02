 Werklustige moeders staan te trappelen om werk

Moeders gaan arbeidstekort aanvullen de komende jaren - Moeders zijn ervaren arbeidskrachten, waarmee u de lastig te vervullen vacatures kunt invullen. Veel –vooral hoogopgeleide- moeders willen hun vak uit blijven oefenen. Maar dan wel graag onafhankelijk van tijd en plaats.



Dit is goed nieuws voor werkgevers, die op zoek zijn naar personeel. Vivienne Westerhoud van 9tot3.nl: "Moeders kunnen de komende jaren het arbeidstekort aanvullen en daarmee de economie een boost geven. Werkgevers hoeven alleen maar flexibel om te gaan met werktijd en werkplek. Ik krijg dagelijks e-mails van werklustige moeders die staan te trappelen om flexibel werk."



Een stap verder voor meer arbeidsparticipatie

Tien jaar geleden voerde Vivienne Westerhoud een lobby voor flexibele werktijden in Den Haag. Om de arbeidsparticipatie van moeders te vergroten. Zij sprak zich ook in de media uit over de wens van moeders om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Dit mondde in 2016 uit in de Wet Flexibel Werken. Deze voorziet er vooral in dat werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken bespreekbaar worden gemaakt op de werkvloer. Er zijn sindsdien inderdaad meer vrouwen gaan werken. Volgens Westerhoud is het nu tijd voor de volgende stap. "Nadat ik de discussie had aangewakkerd in 2008, deed de Raad voor Werk en Inkomen op mijn verzoek kwalitatief onderzoek naar de motivatie van vrouwen om wel of niet deel te nemen aan het arbeidsproces. Het Nieuwe Werken is sindsdien hot, er wordt veel over gezegd en geschreven. Er is echt veel verbeterd, doordat veel meer werkgevers flexibel durven kijken naar werk. Maar er is meer nodig, voordat het arbeidstekort onze economie aan gaat tasten. Want juist nu mag tijd- en plaats onafhankelijk werken grootschaliger worden ingezet, zodat nog meer mensen toegang krijgen tot werk."



'Ondernemend werknemerschap'

Omdat er een arbeidstekort heerst die grote vormen aan kan gaan nemen, is het nu tijd voor de volgende stap. Westerhoud pleit voor andere kaders, waarin moeders de beste werknemers kunnen zijn. Samen met vaders, mantelzorgers en bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapten. Iedereen die niet gemakkelijk naar kantoor kan komen, maar wel wil werken. Westerhoud stelt nieuwe stap voor: "Ondernemend werknemerschap is het nieuwe toverwoord naar mijn idee. Het helpt bedrijven efficiënter te werken en beter personeel aan zich te binden. Ambitieuze moeders zijn de ondernemende werknemers bij uitstek. Zij willen hun werk beter in hun leven kunnen passen. Zij zijn gemotiveerd daar veel voor te doen. In plaats van werknemers af te rekenen op de uren die zij op kantoor zitten, is beloning gerelateerd aan resultaat de enige manier om tijd- en plaats onafhankelijk werken haalbaar te maken voor veel meer bedrijven. Het resultaat mag een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Ik denk dat moeders daarin een voortrekkersrol kunnen spelen."