 Opvallend sterke groei in vraag naar universitair opgeleide financieel professionals

Vraag naar accountants blijft onverminderd hoog - De vraag naar universitair opgeleide financieel professionals is vorig jaar fors toegenomen. In 2017 nam de vraag naar onder andere registeraccountants toe met 50 procent ten opzichte van een jaar eerder.



Dit blijkt uit een analyse van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).



Toenemende complexiteit

De vraag naar HBO opgeleide financieel professionals stijgt in 2017 ook, maar beduidend minder snel, met 27 procent op jaarbasis. Volgens de NBA is de explosieve stijging naar universitair opgeleide financieel professionals toe te schrijven aan toenemende complexiteit, bijvoorbeeld in de aandachtsgebieden compliance en toezicht.



Technologische ontwikkelingen

Ook snelle technologische ontwikkelingen op ICT-gebied zorgen volgens de NBA voor de explosieve vraag naar de hoogst geschoolde financieel professionals. Complexere financiële vraagstukken zoals nieuwe businessmodellen en financieringsconstructies, toenemende regulering en toezicht én voortschrijdende technologie zoals data-analytics, dashboards, robotic process automation stellen andere en hogere eisen aan de financiële functie. Ze vragen om meer, diepgaande kennis en inzicht waar (post)academici zich makkelijker voor kwalificeren.



Top vijf

De top vijf van functies, voor academisch opgeleide financieel professionals, waar vorig jaar de meeste vacatures werden gesteld luidt als volgt:

1. Business controller

2. Financial controller

3. Controller

4. Riskmanager

5. Compliance manager



Vraag naar accountants

De vraag naar accountants (RA/AA) blijft onveranderd hoog en steeg in 2017 aanzienlijk tegenover 2016: +31 procent. De vraag naar assistent accountants groeide in 2017 met 26 procent. De vraag naar deze zeer gewilde assistent accountants is nog steeds verreweg het grootst. De vraag naar ervaren accountants laat met 48 procent groei in 2017 de grootste stijging zien. Hiervoor werden bijvoorbeeld in de maand december 2017 meer dan 450 vacatures gepubliceerd.