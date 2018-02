  ‘Cloudmasters’ versnellen eigen mogelijkheden om branchegenoten te verslaan

Er is een nieuwe groep ‘cloudmasters’ in opkomst. - Het hebben van een cloudstrategie is niet langer voldoende. Onderzoek van Oracle onthult dat een nieuwe groep 'cloudmasters' een kritieke massa in de cloud bereikt, productiviteit en concurrentievermogen verhoogt en voor een grotere kloof zorgt.



Er is een nieuwe groep ‘cloudmasters’ in opkomst. Dit is een kleine groep vooruitstrevende bedrijven die het niveau van cloudvolwassenheid hebben bereikt, wat wil zeggen dat gemiddeld 70 procent of meer applicaties in de cloud draait en dat ze daardoor beter presteren dan concurrenten. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder 730 IT-professionals, uitgevoerd door Longitude Research.



Datagedreven

Het onderzoek laat zien dat twaalf procent van de respondenten gerekend kan worden tot de groep van ‘cloudmasters’. Deze organisaties zijn volgens het onderzoek meer datagedreven. Daardoor zijn ze beter in staat om meer te doen met hun bedrijfsinformatie, zoals de toegankelijkheid van data, en het experimenteren met, en inzicht verkrijgen uit deze gegevens. Ze zijn innovatiever en beter in staat om snel, flexibel en op een relevante manier te reageren op de behoeften van klanten.



Productiviteit en concurrentiekracht

Ook laten de ‘cloudmasters’ de grootste groei in productiviteit en concurrentiekracht zien. Samen zorgen zij voor disruptie in de branche waarin zij actief zijn, en laten hierbij hun concurrenten achter zich. De rest van de ondervraagde bedrijven heeft moeite de ontwikkelingen bij te houden, ondanks dat de meeste ervan wel degelijk een cloudstrategie hebben en bezig zijn met implementatie. Interessant is het feit dat, hoewel meer dan een derde van de ondervraagde IT-managers (35 procent) aangeeft dat hun cloudstrategieën volledig ontwikkeld en grotendeels geïmplementeerd zijn, toch minder dan een vijfde van deze groep (achttien procent) ‘cloudmaster’ genoemd kan worden. Er blijkt dus een kloof te bestaan tussen waar bedrijven over praten en wat ze doen. Wat betreft cloudstrategie, geeft zelfs een nog groter deel (43 procent) aan dat de implementatie van die strategie vordert. Een vijfde geeft echter toe dat de ontwikkeling van zo’n strategie nog in de kinderschoenen staat.



Nieuwe technologieën

De cloud is niet de enige technologie waarin bedrijven in 2018 willen investeren. Het onderzoek van Oracle wijst uit dat bedrijven dit jaar willen profiteren van nieuwe, innovatieve technologieën zoals AI, machine-learning en automatisering. Meer dan een kwart van de IT-managers vindt automatiseringsfunctionaliteiten belangrijk voor de bedrijfsvoering – alleen het vermogen van de organisatie om multiplatformfunctionaliteiten aan te bieden, vinden zij nog belangrijker. Een vijfde van de IT-managers geeft aan AI en machine-learning binnen de organisatie belangrijk te vinden.



Grotere kloof

Andrew Sutherland, Senior Vice-President of Systems & Technology voor Oracle Europe, Middle East & Africa (EMEA) & Asia Pacific (APAC): "In 2018 kan de kloof tussen de zogenaamde cloudmasters en bedrijven die hierin achterblijven, zomaar nog een stuk groter worden. We zien dat de bedrijven die de meeste ervaring hebben, het snelst gebruik gaan maken van nieuwe enterprise-technologieën en ontwikkelingsmethoden om klanten te verrassen of om concurrentievoordeel te ontwikkelen voordat ze mainstream worden. Ze kunnen ze zo snel in de markt zetten doordat ze ervaring hebben in het toepassen van nieuwe technologieën op de bedrijfsvoering en doordat zij geïnvesteerd hebben in het juiste cloudplatform, de juiste infrastructuur en de juiste tools. Dit betekent dat zij hun weg naar competitief succes kunnen versnellen – en als andere bedrijven dit niet inhalen, bestaat de kans dat ze permanent achter blijven lopen."



Zorgen over security

Hoewel bijna twee derde van de respondenten het erover eens is dat cloudadoptie de mogelijkheid biedt om beter te voldoen aan klantbehoeften, betere samenwerking mogelijk maakt en schaalbaarheid en flexibiliteit verbetert, blijven zorgen over security een drempel. Zo’n 54 procent heeft het gevoel dat het naar de cloud verplaatsen van IT-activiteiten en data grote beveiligingsproblemen met zich meebrengt.

Een soortgelijk aantal respondenten zegt echter te geloven dat applicatiebeveiliging in de cloud beter is dan voorheen. Daarnaast voelen respondenten met een hogere mate van cloudvolwassenheid en -exposure zich zekerder in hun cybersecurityfunctionaliteiten dan bedrijven die minder diep geworteld zijn in de cloud: 65 procent tegenover 38 procent.



De route naar datagedrevenheid versterken

Het onderzoek toont ook een groot verschil aan in analytics-functionaliteiten tussen bedrijven met een aanzienlijke cloudexposure, en bedrijven die hierin minder volwassen zijn. Wereldwijd geeft meer dan 60 procent van de cloudvolwassen bedrijven aan dat ze de meeste soorten data beter kunnen analyseren en profiteren van verbeteringen in automatisering en visualisering op basis van machine-learning, tegenover bijna een derde van de bedrijven in een lagere fase. Acht van de tien cloudvolwassen bedrijven zeggen dat ze belangrijke voordelen realiseren door datamanagement naar de cloud te migreren, en dat ze in staat zijn om te experimenteren met andere datamodellen. Een bijna even groot percentage geeft aan nu in staat te zijn om met hun data betere inzichten te genereren, in tegenstelling tot ongeveer de helft van de organisaties met een lager niveau van cloudvolwassenheid.

Uiteindelijk zijn de bedrijven die het meeste voordeel behalen, de bedrijven die hun data-analysefunctionaliteiten integreren in een single-cloudplatform dat veilige toegang tot data biedt in zowel on-premise als clouddatabronnen.